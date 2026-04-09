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В Гомеле конфисковали из магазина «Киндер-сюрпризы»

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  • 9.04.2026, 15:52
  • 4,608
В Гомеле конфисковали из магазина «Киндер-сюрпризы»
иллюстративное фото

Сладости признали «изделиями из недружественных стран»

Нарушения в магазинах Минской области и Гомеле нашло Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Среди претензий — завышение цен на некоторые продукты, продажа просрочки и запрещенных сладостей «из недружественных стран».

С проверкой пришли в торговый комплекс «Валерьяново» в Минской области. Там у двух компаний нашли завышение торговых надбавок.

«ООО «Мишико» продавало огурцы по цене 9,90 рубля за кг вместо 4,04 рубля, сформированной в соответствии с законодательством, помидоры свежие — по 19,38 рубля за кг вместо 15,04 рубля, лук репчатый — по 6,41 рубля за кг вместо 4,75 рубля. ООО «Фрукты Мира» продавало апельсины по цене 24 рубля за кг вместо 8,83 рубля, лимоны и помело — по 19,90 рубля вместо 8,41 и 4,98 рубля соответственно», — рассказали в МАРТ.

Экономический суд Минской области оштрафовал компании. «Мишико» — на 10,6 тысячи рублей, а «Фрукты Мира» — на 1,35 тысячи рублей.

Кроме того, МАРТ проверил магазины в Несвиже и Несвижском районе. В трех магазинах нашли 17 наименований товаров с истекшими сроками годности — от колбас до шоколадных конфет и гидрогелей для растений. В итоге там запретили продавать товары на общую сумму около 1,3 тысячи рублей, в том числе колбасные изделия весом более 39 кг.

В Гомеле проверили магазины «Сладко и точка», а также «Тортодел». Там нашли запрещенные «Киндер-сюрпризы» — шоколадные яйца с игрушкой внутри.

«Пресечена реализация кондитерских изделий из недружественных стран на сумму свыше 3,5 тысячи рублей», — пояснили в МАРТ.

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