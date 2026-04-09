Россия выкупает у партнеров собственные системы ПВО
- 9.04.2026, 15:58
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Дефицит техники заставляет РФ искать комплексы за рубежом.
Из-за проблем с противовоздушной обороной Россия обращается к своим партнерам, которым она ранее продавала, в частности, зенитно-ракетные комплексы, с целью их выкупа. Об этом в эфире «Киев 24» сказал обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников, отвечая на вопрос о пробелах в российской ПВО.
«Есть все признаки того, что по некоторым номенклатурам зенитно-ракетного вооружения враг сейчас очень сильно нуждается в других направлениях. Например, обращается к своим партнерам, которым ранее продавала ту или иную технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы, с целью их выкупа обратно», – отметил он.
Говоря о комплексах С-300 и С-400, Кушников отметил, что враг вынужден перебрасывать свои средства с других территорий и направлений, оставляя без прикрытия, например, Дальний Восток и Крайний Север.
Эксперт также отметил, что враг начал испытывать дефицит зенитных управляемых ракет типов 57Е6 и 9М333, которые активно используются как на линии боевого столкновения, так и для прикрытия регионов в тылу России.