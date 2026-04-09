Белорус попал в аварию в Германии и заблокировался в фуре

Белорус попал в аварию в Германии и заблокировался в фуре5
- 9.04.2026, 16:20
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Водитель не выходил из кабины до прибытия полиции и медиков.
В Германии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Инцидент случился вечером 6 апреля на федеральной трассе B487 недалеко от города Хессиш-Лихтенау.
По данным полиции, 35-летний водитель грузовика с прицепом выехал с территории придорожного комплекса Rasthaus Werra Meißner и повернул направо в сторону населенного пункта Вальбург. Однако примерно через 200 метров транспортное средство съехало с проезжей части и оказалось в кювете.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, а также медики. Как отмечается, водитель забаррикадировался в кабине грузовика и отказался ее покидать.
Позднее мужчину все же задержали. У правоохранителей возникли подозрения, что он мог находиться под воздействием наркотиков, поэтому у него взяли образец крови.
В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб оценивается примерно в 5 тысяч евро.