Белорус попал в аварию в Германии и заблокировался в фуре 5 9.04.2026, 16:20

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Водитель не выходил из кабины до прибытия полиции и медиков.

В Германии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Инцидент случился вечером 6 апреля на федеральной трассе B487 недалеко от города Хессиш-Лихтенау.

По данным полиции, 35-летний водитель грузовика с прицепом выехал с территории придорожного комплекса Rasthaus Werra Meißner и повернул направо в сторону населенного пункта Вальбург. Однако примерно через 200 метров транспортное средство съехало с проезжей части и оказалось в кювете.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, а также медики. Как отмечается, водитель забаррикадировался в кабине грузовика и отказался ее покидать.

Позднее мужчину все же задержали. У правоохранителей возникли подозрения, что он мог находиться под воздействием наркотиков, поэтому у него взяли образец крови.

В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб оценивается примерно в 5 тысяч евро.

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