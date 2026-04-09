Санду разорвала ключевые соглашения Молдовы по СНГ 19 9.04.2026, 16:26

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Кишинев на финальном этапе выхода из организации.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества Независимых Государств, пишет Newsmaker.

Соответствующие законы вступили в силу 8 апреля после публикации в «Официальном мониторе», что ознаменовало финальный этап выхода из организации.

В правительстве подчеркивают, что этот шаг является логическим продолжением курса на европейскую интеграцию. МИД Молдовы заявил, что основополагающие принципы СНГ больше не соблюдаются.

Согласно правилам СНГ, государство-член имеет право выйти из содружества, и о таком намерении оно сообщает письменно за 12 месяцев до выхода.

С 2023 года власти Молдовы начали масштабную ревизию десятков соглашений, подписанных в рамках СНГ, постепенно разрывая те, что противоречат национальным интересам или мешают вступлению страны в ЕС.

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества Независимых Государств.

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