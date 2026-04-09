Дроны ВСУ уничтожили вражескую технику в глубоком тылу
- 9.04.2026, 16:55
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Эффективность на расстоянии 57 км.
Видео, снятое самими российскими оккупантами, которое наглядно демонстрирует эффективность работы украинских подразделений беспилотных систем в глубоком тылу противника, появилось в соцсетях.
На обнародованных кадрах запечатлены последствия серии успешных ударов украинских дронов по военным целям захватчиков на расстоянии 57 километров от линии боевого столкновения.
«На этих кадрах от противника - поражение украинскими дронами военных целей врага в глубоком тылу, в 57 км от линии фронта. Буквально каждые сто метров - горящая или выгоревшая техника. «Демилитаризация» идет по плану», - отмечает в комментарии автор публикации.