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Дроны ВСУ уничтожили вражескую технику в глубоком тылу

  • 9.04.2026, 16:55
  • 3,226
Дроны ВСУ уничтожили вражескую технику в глубоком тылу

Эффективность на расстоянии 57 км.

Видео, снятое самими российскими оккупантами, которое наглядно демонстрирует эффективность работы украинских подразделений беспилотных систем в глубоком тылу противника, появилось в соцсетях.

На обнародованных кадрах запечатлены последствия серии успешных ударов украинских дронов по военным целям захватчиков на расстоянии 57 километров от линии боевого столкновения.

«На этих кадрах от противника - поражение украинскими дронами военных целей врага в глубоком тылу, в 57 км от линии фронта. Буквально каждые сто метров - горящая или выгоревшая техника. «Демилитаризация» идет по плану», - отмечает в комментарии автор публикации.

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