В Беларусь несется скандинавский антициклон 9.04.2026, 17:08

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Холод и мокрый снег сменятся почти майской погодой.

В Белгидромете сообщили, что на смену ненастному циклону Рапунцель в Беларусь придет скандинавский антициклон. Он повысит температуру, но заглянет в гости не один, а с одной из стихий – дождем. Рассказываем подробно, что приготовила погода.

Выходные 11 и 12 апреля: холод и мокрый снег

Увы, но до конца этой недели сохранится неприятный холод от Рапунцель, передало агентство БелТА. В Беларуси уже 9 апреля пошел мокрый снег.

И синоптики прогнозируют его на большей части республики днем и утром в субботу, 11 апреля, а также в воскресенье, 12-го. Компанию этим осадкам составит дождь, а еще слабый туман, гололед и гололедица локально в ночные и утренние часы.

Однако температура постепенно будет повышаться:

ночью 11 апреля – от -3°С до +2°С, местами до -5°С, днем – +3..+9°С, на юге до +11°С.

ночью 12 апреля, на Пасху, – от -4°С до +2°С, днем – +5..+12°С.

Как прогреется воздух с приходом антициклона

В Белгидромете рассказали, что в первую половину следующей недели, с 13 по 15 апреля, по периферии антициклона в Беларусь пойдут теплые воздушные массы.

Осадков будет немного, только в некоторых районах польют кратковременные дожди. Ночной и утренний слабый туман не уйдет. Ночью в понедельник, 13 апреля, столбик термометра покажет от -3°С до +3°С, днем значительно теплее по сравнению с текущей неделей – +9..+16°С.

Во вторник и среду, 14 и 15 апреля, станет еще теплее. Ночью будет от -1°С до +6°С, а днем – +9..+16°С. 15 апреля на юго-западе могут вернуться «майские» +18°С, прогнозирует Белгидромет.

ачала больших выходных в Беларуси (18-21 апреля) остается чуть больше одной недели. Прогноз на этот период изменился, теперь ждем жару +20°С, впрочем, вместе с дождями.

Белорусский ресурс Gismeteo прогнозирует на субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, облачную погоду с жарой в пределах +19..+20°С днем. Ночью тоже неплохо – комфортные для этого периода суток +8°С. В субботу возможен небольшой дождь, а вот в воскресенье – уже без него.

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