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Фонд Карнеги: Трампу следовало бы опираться на Францию

  • 9.04.2026, 17:17
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Фонд Карнеги: Трампу следовало бы опираться на Францию

Оборонные стратегии Парижа и Вашингтона совпадают больше всего.

Резкая критика НАТО со стороны президента США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность среди союзников и экспертов, которые считают, что такая позиция противоречит его же концепции «Америка превыше всего». По их мнению, вместо давления на альянс Вашингтону следовало бы активнее сотрудничать с Францией — одним из ключевых европейских партнеров, пишет Фонд Карнеги (перевод — сайт Charter97.org).

В последние дни Трамп вновь обрушился на НАТО, заявив, что альянс его «разочаровывал», а также допустив, что США могут отказаться от защиты союзников. Одновременно он подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом стало нежелание европейских стран участвовать в военных действиях против Ирана, в частности в вопросе контроля Ормузского пролива.

Эксперты отмечают, что подобные требования выходят за рамки мандата НАТО и не обсуждались с союзниками. Более того, подобная риторика может подорвать доверие внутри альянса и сыграть на руку геополитическим соперникам Запада.

При этом Франция, по мнению аналитиков, остается одним из наиболее близких партнеров США в вопросах перераспределения оборонной нагрузки. Президент Макрон давно выступает за усиление европейской обороны и снижение зависимости от Вашингтона — именно к этому, как считается, стремится и сам Трамп.

Париж уже продемонстрировал готовность к активным действиям, в том числе поддержав Украину поставками вооружений и выступив с инициативами по усилению европейской безопасности. Франция также участвует в операциях на Ближнем Востоке и в Африке, а ее военные задействованы в защите союзников в Персидском заливе.

Аналитики подчеркивают, что укрепление европейской оборонной промышленности может дополнить, а не заменить американские возможности, особенно на фоне роста глобальных угроз.

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