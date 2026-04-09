Китай пытается избежать конфликта вокруг Тайваня 2 9.04.2026, 17:34

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Для Пекина силовой сценарий может обернуться трагедией.

Китай стремится к мирному урегулированию вопроса Тайваня и рассматривает применение силы как крайнюю меру, несмотря на рост напряженности в регионе. Об этом свидетельствуют как официальные сигналы Пекина, так и текущие политические контакты с тайваньской оппозицией, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для обсуждений стала поездка председателя партии Гоминьдан Чэн Ли-вэнь в материковый Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Возможная встреча станет первым подобным контактом на высшем уровне за последнее десятилетие. На Западе визит вызвал критику, однако в Пекине его рассматривают как попытку снизить напряженность.

Китайская позиция заключается в том, что военный сценарий допустим лишь в случае окончательного провала мирного объединения. Это закреплено в законе 2005 года, где применение силы обозначено как крайняя мера. В Пекине конфликт через Тайваньский пролив воспринимается не как внешняя война, а как трагический внутренний раскол.

Исторический контекст также играет роль. После гражданской войны 1949 года стороны долгое время рассматривали себя как части одного государства. Это, по мнению китайских властей, сохраняет основу для диалога.

Параллельно Китай демонстрирует стратегическое терпение, рассчитывая на изменение общественных настроений на Тайване. Примеры перехода отдельных политиков и общественных фигур к более мягкой позиции по отношению к Пекину воспринимаются как сигнал потенциального сближения.

В США, напротив, растет разрыв между жесткой позицией части политических элит и более осторожным настроем общества. Опросы показывают, что большинство американцев выступает за сохранение статус-кво и не поддерживает прямое военное вмешательство.

На этом фоне ожидается возможный визит президента США Дональда Трампа в Китай, который может повлиять на дальнейшую динамику. В Пекине надеются, что дипломатические каналы останутся открытыми, поскольку альтернативой им может стать конфликт, которого, как подчеркивают обе стороны, стремятся избежать.

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