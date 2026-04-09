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Война превратила Украину в центр дроновых технологий

  • 9.04.2026, 22:39
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Война превратила Украину в центр дроновых технологий

Число производителей беспилотников выросло с 7 до более чем 500.

Украина, оказавшись в условиях полномасштабной войны, превратилась в уникальный центр стремительных технологических изменений и оборонных инноваций. Эксперты отмечают, что кризис стал не только разрушительным фактором, но и мощным ускорителем развития, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С 2022 года цифровые, военные и управленческие системы страны прошли испытание в условиях постоянного давления — от ракетных ударов до кибератак. В результате неэффективные механизмы быстро исчезали, а работающие решения адаптировались за считанные недели.

Особенно заметны изменения в оборонной сфере. Число производителей дронов выросло с семи до более чем 500, а компаний в сфере радиоэлектронной борьбы — с двух до примерно 200. Параллельно развивается собственное производство ракет. Ключевую роль играет кластер Brave1, объединяющий военных, инженеров и бизнес, где уже представлены тысячи технологических решений.

Украина также изменила подход к инновациям: ускорены закупки, открыт доступ частным компаниям, а разработка технологий ведется в тесной связке с фронтом. Это позволяет быстро внедрять решения, включая системы с элементами искусственного интеллекта.

Отдельный акцент делается на использовании автономных систем — идея заключается в том, что на поле боя должны действовать машины, а не люди.

Аналитики считают, что украинский опыт показывает слабые места традиционных моделей управления — бюрократия создает стратегические уязвимости. Среди ключевых уроков — необходимость гибкости, открытых рынков, прямого диалога государства и бизнеса и наличия центра, координирующего инновации.

Этот опыт уже привлекает внимание других стран и может повлиять на будущее оборонных технологий во всем мире.

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