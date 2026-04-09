В Брестской области ликвидировали все греко-католические приходы 3 9.04.2026, 17:55

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Верующие лишены возможности проводить службы.

В Верховном суде Беларуси 9 апреля прошло заседание по рассмотрению жалобы греко-католического прихода в Бресте на решение Брестского областного суда о ликвидации прихода. К сожалению, жалобу не удовлетворили — принято окончательное решение о лишении общины регистрации как религиозной организации, пишет Katolik.life.

Об этом узнали верующие, но ни структуры Католической церкви, ни государственные органы не сообщали о ликвидации прихода Святых Братьев Апостолов Петра и Андрея в Бресте.

Более того, решением местных властей был ликвидирован также греко-католический приход Святых Кирилла и Мефодия в Барановичах. Вместе с приходом в Ивацевичах, который ранее не прошел перерегистрацию, всего ликвидированы все три религиозные организации греко-католиков (униатов) в Брестской области.

Ситуация сообществ в Бресте и Барановичах особая. Если приход в Ивацевичах, как и многие римско-католические общины, не прошел перерегистрацию в 2025 году и подал заявление о ликвидации организации, то в этом случае процесс ликвидации происходил через суд.

Подробности верующим не известны. Но выглядит так, что сообщества были не согласны с ликвидацией, поэтому такие решения приняли местные власти, а верующие обжаловали эти решения в суде.

Точная официальная причина ликвидации неизвестна, однако в одном из решений верующие заметили формулировку о якобы «угрозе национальным интересам».

Жалобу подавал и приход в Барановичах, но результат верующим неизвестен — скорее всего, также был получен отказ. Сейчас сообщество участвует в римско-католических мессах в костеле.

После ликвидации организаций греко-католики не могут организовывать службы в византийском обряде и собираться самостоятельно на молитву в своих храмах. Вопрос с имуществом приходов пока решается — вероятно, придется регистрировать здания храмов на частных лиц.

Насколько известно верующим, греко-католики Брестской области надеются, что будет достигнута договоренность служить литургии в византийском обряде в местных католических храмах. И не теряют надежду, что в будущем смогут заново зарегистрировать приходы.

Примечательно, что такие процессы произошли при новом Апостольском нунции (дипломатическом представителе) Ватикана в Беларуси архиепископе Иньяцио Чефалия (на главном фото), который сам является греко-католиком — священником византийского обряда Итало-албанской Католической церкви.

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