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Бывший «народный губернатор ДНР» назвал Путина «петрушкой»

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  • 9.04.2026, 17:59
  • 15,440
Бывший «народный губернатор ДНР» назвал Путина «петрушкой»
Павел Губарев

И «случайным человеком» на посту президента.

Российский диктатор подвергся критике со стороны бывшего «народного губернатора» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Павла Губарева. В интервью Юрию Дудю тот выразил недовольство нерешительностью Путина. Губарев напомнил, что после аннексии Крыма РФ не стала открыто начинать операцию по захвату Донбасса.

«Самым правильным было ввести войска, - заявил один из главарей террористов. - То есть вот как в 22-м… Если бы в 14-м году так ввели, было бы идеально — не было бы этой крови… Мы же просили: «Путин, введи войска». Наивные были дурачки, верили в это все».

Губарев отметил, что больше не злится на Путина и считает его «менеджером» без полномочий по принятию решений».

«Я просто понял, что это не царь, - сказал он. - Это человек, который 25 лет работает, ну, не на своем месте находится… Это случайный человек, а случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чья? Это уже другой вопрос».

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