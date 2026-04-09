Голливуд не рискнул заставить Брюса Ли уступить супергероям 6 9.04.2026, 18:06

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Брюс Ли

Непобедимый образ бойца прочно закрепился в умах зрителей.

История кроссовера актера Брюса Ли с героями «Бэтмена» раскрывает, насколько сильным был его экранный образ — настолько, что сценаристы отказались заставлять его проигрывать, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В 1960-х Брюс Ли исполнил роль Като в сериале «Зеленый Шершень», что стало ключевым шагом к его известности на Западе. Именно в рамках телевизионного кроссовера персонажи сериала должны были встретиться с Бэтменом и Робином.

По первоначальному сценарию Като должен был проиграть Робину после недоразумения между героями. Однако создатели быстро пересмотрели эту идею. Причина — репутация Брюса Ли как практически непобедимого бойца на экране.

В итоге сцену переписали, отказавшись от явного поражения. Даже в вымышленной схватке сценаристы сочли неправдоподобным, что герой Ли может уступить подростку-супергерою.

Этот эпизод стал показательным для индустрии, к тому моменту Ли уже сформировал образ абсолютной силы, который зрители не готовы были подвергать сомнению. Его поединок с Чаком Норрисом в фильме «Путь дракона» лишь укрепил этот статус.

Эксперты отмечают, что именно такая «непобедимость» позже стала отправной точкой для эволюции жанра. Например, Джеки Чан сознательно отошел от образа идеального бойца, сделав своих героев уязвимыми и более человечными.

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