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Буданов заявил, что Украина не прекратит удары по российской нефти

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  • 9.04.2026, 18:49
  • 6,230
Буданов заявил, что Украина не прекратит удары по российской нефти
Кирилл Буданов

Несмотря на призывы партнеров.

Несмотря на запросы от партнеров по поводу остановки ударов по энергетическим объектам страны-агрессора России, Украина отказываться от них не будет. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил 9 апреля во время встречи с представителями религиозного сообщества. Видео обнародовал «Новини.LIVE».

Он подтвердил, что Украине поступали соответствующие запросы на фоне роста цены на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Но у нас своя война», – подчеркнул Буданов.

Глава ОП также напомнил, что Украина еще с начала полномасштабного вторжения сталкивалась с тем, что партнеры просили не использовать их оружие для ударов по территории РФ.

«Их [союзников] можно понять, это их правда. Но ведь есть и наша правда, и наш национальный интерес», – заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Украина не прекратит удары, Буданов ответил утвердительно: «Мы не прекратим».

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