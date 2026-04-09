Буданов заявил, что Украина не прекратит удары по российской нефти

Буданов заявил, что Украина не прекратит удары по российской нефти2
- 9.04.2026, 18:49
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Несмотря на призывы партнеров.
Несмотря на запросы от партнеров по поводу остановки ударов по энергетическим объектам страны-агрессора России, Украина отказываться от них не будет. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил 9 апреля во время встречи с представителями религиозного сообщества. Видео обнародовал «Новини.LIVE».
Он подтвердил, что Украине поступали соответствующие запросы на фоне роста цены на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«Но у нас своя война», – подчеркнул Буданов.
Глава ОП также напомнил, что Украина еще с начала полномасштабного вторжения сталкивалась с тем, что партнеры просили не использовать их оружие для ударов по территории РФ.
«Их [союзников] можно понять, это их правда. Но ведь есть и наша правда, и наш национальный интерес», – заявил Буданов.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что Украина не прекратит удары, Буданов ответил утвердительно: «Мы не прекратим».