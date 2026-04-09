Режим Лукашенко не будет блокировать YouTube 10 9.04.2026, 19:09

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Министр информации сообщил, что режим не в состоянии реализовать блокировку.

Власти Беларуси не будут блокировать американский видеохостинг YouTube, который в начале апреля удалил каналы государственных СМИ республики — БелТА, ОНТ и СТВ, сообщил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, любой запрет должен быть «целесообразным и эффективным», а последствия такого решения — «четко продуманными». «Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать», — отметил Жук.

Министр также подчеркнул, что с крупными зарубежными платформами, которые используются гражданами Беларуси, нужно действовать «очень аккуратно». Он напомнил, что Александр Лукашенко предпочитает запретам «иные механизмы взаимоотношения с игроками мирового медиапространства». По словам Жука, глава государства уверен, что сейчас идет информационная война, но не хочет, чтобы она «стала горячей». «Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории — в том же YouTube, в Instagram», — отметил министр, добавив, что власти будут защищать страну «от информационного вторжения негативных трендов, которые противоестественны морали белорусов».

Жук возглавил Мининформ 9 апреля. Ранее он руководил издательским домом «Беларусь сегодня», учредителем которого является администрация президента.

YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ 3 апреля. Они сообщили, что владелец хостинга — компания Google — сослался на санкции, но не предоставил никаких разъяснений. В Мининформе республики назвали блокировку «недружественным и безосновательным шагом» и допустили ответные меры.

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