Германия готова защищать Ормузский пролив

Германия готова защищать Ормузский пролив3
- 9.04.2026, 19:15
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Канцлер Мерц назвал Трампу условия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако подчеркнул необходимость международного мандата.
Об этом сообщает Bloomberg.
Германия может присоединиться к миссии по защите морских путей в Ормузском проливе только при наличии международного мандата. Об этом канцлер Фридрих Мерц сообщил после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, оптимальным вариантом является решение Совета Безопасности ООН, хотя на процесс влияет позиция постоянных членов, в частности России, которая имеет право вето.
«Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения», - сказал Мерц.
Вашингтон ожидает от европейских партнеров конкретных обязательств по участию в обеспечении безопасности региона после завершения боевых действий в Иране.
В частности, США призывают союзников в кратчайшие сроки представить собственные планы.
В то же время коалиция под руководством Великобритании, в которую входят более 40 стран, включая европейские государства, Японию и Канаду, уже выразила готовность способствовать открытию пролива.
Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, поэтому его блокирование вызвало резкий рост цен и опасения дефицита энергоносителей.
Канцлер также отметил, что участие Германии требует одобрения нижней палаты парламента. По его словам, американская сторона это понимает.
«Американский президент знает об этом и также уважает это», - отметил Мерц.
Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг НАТО.
Ранее Дональд Трамп критиковал союзников, обвиняя их в недостаточной поддержке и даже допускал возможность выхода США из альянса.
Госсекретарь Марко Рубио также заявлял о возможном пересмотре отношений после завершения войны в Иране.
Мерц подчеркнул намерение продолжить диалог с Вашингтоном накануне саммита НАТО и отметил важность сохранения альянса для безопасности Европы.
«Я твердо намерен сделать все возможное, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы», - сказал Мерц. «Этот альянс, по крайней мере сейчас, незаменим».