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Семья белорусов переехала в новый дом и месяцами получала счета за газ на 700 рублей

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  • 9.04.2026, 19:21
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Семья белорусов переехала в новый дом и месяцами получала счета за газ на 700 рублей

Откуда такие большие суммы.

Многодетной матери из Воложинского района начали приходить завышенные счета за газ — вместо льготного тарифа ей несколько месяцев начисляли оплату по полному, ежемесячные суммы доходили примерно до 700 рублей. Подробности рассказали в Комитете госконтроля.

С огромными счетами за газ многодетная мать столкнулась после переезда в новый дом. Несмотря на вовремя поданные документы, газоснабжающая организация выставляла счета по полному тарифу. Сумма ежемесячной оплаты достигала 700 рублей — почти в три раза больше, чем было положено с учетом предусмотренных для женщины льгот.

С декабря семья звонила в газовую службу, где обещали: «Позвоните в следующем месяце, сделаем перерасчет». Но пеня нарастала, проблема не решалась, и женщина обратилась в Комитет госконтроля Минской области.

Выяснилось, что причиной бед стал технический сбой: газоснабжающая организация «потеряла» связь с актуальными сведениями ЖКХ из-за смены номера лицевого счета.

В итоге при участии райисполкома ошибку устранили. Семье назначили субсидируемый тариф, а также сделали полный перерасчет за все месяцы, в течение которых начисления были завышены.

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