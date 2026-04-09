Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном
- 9.04.2026, 19:23
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Они будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы».
Израиль начинает мирные переговоры с Ливаном, говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном его канцелярией в Facebook.
«В свете неоднократных призывов Ливана начать прямые переговоры с Израилем я вчера поручил кабинету министров как можно скорее начать прямые переговоры с Ливаном», — заявил Нетаньяху.
Он пояснил, что переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между двумя странами.
«Израиль ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута», — добавил премьер.
Президент США Дональд Трамп попросил Нетаньяху сократить израильские удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.