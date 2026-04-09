«Любуешься на ремонт и идешь в платную клинику» 5 9.04.2026, 20:29

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Минчанка пожаловалась, что в новую поликлинику «не завезли врачей».

Полгода назад в Копище начала работу новая поликлиника. Ее открытия ждали не только жители Новой Боровой, но и пациенты из других населенных пунктов. Сегодня в этих стенах медицинскую помощь получают более 30 тысяч населения Минского района. Однако отзыв одной пациентки вызвал бурную дискуссию в Threads — на него ответили в администрации медучреждения, пишет «Прысталічча».

«Новая поликлиника в Копищах — как дорогой спа-салон: стерильно, красиво, светло. Только вот врачей туда не завезли. Запись — за месяц, а помощь нужна сейчас. В итоге любуешься на ремонт и идешь в платную клинику. Красота без медицины — издевательство над пациентами. Или я преувеличиваю и у всех сейчас проблемы с записью к врачам?» — написала пользовательница.

Заведующая поликлиникой Екатерина Игидова призналась, что сама следит за общественным мнением. Например, в первые недели пациенты обратили внимание на низкое окно регистратуры:

— Мы поставили для удобства стульчик, но это повлияло на скорость обслуживания. Возникли другие вопросы, поэтому стульчик убрали. В целом больших очередей у нас нет. Скопление бывает утром, у травматолога или хирурга в часы приема, а также на рентген или ЭКГ.

По словам заведующей, негативные отзывы были в основном в период открытия:

— У нас, как и по всей стране, не работает система найма работников заблаговременно. Укомплектование штатных должностей происходило по факту ввода поликлиники в эксплуатацию и далее, по мере привлечения сотрудников.

На момент открытия в поликлинике работали 40 врачей. Дополнительно приступили: в сентябре — пять врачей, в октябре — два, в ноябре — один, в январе — два, в феврале — один, в марте — два.

В августе планируется укомплектовать вакантные должности за счет молодых специалистов, прибывающих в Минскую ЦРКБ на первое рабочее место.

Насчет жалоб от пациентов о записи к узким специалистам за месяц заведующая утверждает, что здесь остро вопрос не стоит:

— Запись через интернет к врачам общей практики составляет от 3 до 14 дней, к специалистам — до 3 дней. Это далеко не месяц. Исключение — детский офтальмолог (до 2 недель), но это временная ситуация с кадрами. При этом если человеку плохо, экстренная помощь оказывается мгновенно. А для тех, кто хочет «сегодня к кардиологу», но без показаний — да, придется подождать или ехать в Боровляны (6,7 км от нас).

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