«Идеолог в штате ему мешал»16
- 9.04.2026, 21:03
- 11,768
Пропагандисты увязали задержания в студии ZROBIM architects с постом ее основателя в соцсетях.
Задержания в минском офисе известной архитектурной студии ZROBIM architects, о которых 9 апреля узнало «Зеркало», якобы связаны с сообщением в соцсетях ее основателя Андрея Маковского, рассказавшего о требовании нанять в штат идеолога. Об этом пишут в одном из близких к силовикам телеграм-канале.
Как узнало «Зеркало» от двух не связанных между собой источников, утром 9 апреля силовики пришли в минский офис известной архитектурной компании ZROBIM architects. По нашей информации, задержаны все сотрудники, находившиеся на месте, — это около 50 человек. В том числе основатель компании — Андрей Маковский (псевдоним — Андрусь Bezdar).
По версии пропагандистов, задержания связаны с постом, который Андрей Маковский около месяца назад опубликовал в Threads.
Напомним, тогда предприниматель написал в соцсетях, что в компанию пришло письмо «с указанием нанять в штат идеолога». От кого именно поступило такое распоряжение, он не уточнил, но отметил, что письмо пришло «от госорганов».
— В частную компанию!!! Ох уж этот дивный новый мир, — пишет основатель архитектурного бюро. Впрочем, никакой явной критики этого распоряжении с его стороны не прозвучало.
Тем не менее, как следует из заявления пропагандистов, пост Маковского расценили как недовольство тем, что «идеолог в штате ему мешал».
«Ну и результат себя ждать не заставил. Просто там, где нет идеологов — змагарство („змагарами“ власти и пропаганда называют политических оппонентов. — Прим. ред.) начинает расти как плесень, приходится более радикальными средствами порядок наводить», — пишут авторы близкого к силовикам телеграм-канала.
Они утверждают, что если бы Маковский не высказался в Threads, «глядишь, и менее радикальным вмешательством обошлось бы».
Официальных комментариев по поводу задержаний в студии пока не последовало.
Напомним, впервые о том, что исполкомы рассылают по частным компаниям Минска письма с требованием отчитаться о наличии «идеологов» в штате, «Зеркало» писало в августе 2025 года. Тогда в администрации Центрального района Минска рассказали, что «в любом случае такой сотрудник у вас должен быть». И хотя в случае отказа штрафа не предусмотрено, но «вы же понимаете, что мы от вас не отстанем», говорила тогда чиновница.