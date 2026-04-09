«Идеолог в штате ему мешал» 16 9.04.2026, 21:03

11,768

Андрей Маковский

Фото: realt.onliner.by

Пропагандисты увязали задержания в студии ZROBIM architects с постом ее основателя в соцсетях.

Задержания в минском офисе известной архитектурной студии ZROBIM architects, о которых 9 апреля узнало «Зеркало», якобы связаны с сообщением в соцсетях ее основателя Андрея Маковского, рассказавшего о требовании нанять в штат идеолога. Об этом пишут в одном из близких к силовикам телеграм-канале.

Как узнало «Зеркало» от двух не связанных между собой источников, утром 9 апреля силовики пришли в минский офис известной архитектурной компании ZROBIM architects. По нашей информации, задержаны все сотрудники, находившиеся на месте, — это около 50 человек. В том числе основатель компании — Андрей Маковский (псевдоним — Андрусь Bezdar).

По версии пропагандистов, задержания связаны с постом, который Андрей Маковский около месяца назад опубликовал в Threads.

Напомним, тогда предприниматель написал в соцсетях, что в компанию пришло письмо «с указанием нанять в штат идеолога». От кого именно поступило такое распоряжение, он не уточнил, но отметил, что письмо пришло «от госорганов».

— В частную компанию!!! Ох уж этот дивный новый мир, — пишет основатель архитектурного бюро. Впрочем, никакой явной критики этого распоряжении с его стороны не прозвучало.

Тем не менее, как следует из заявления пропагандистов, пост Маковского расценили как недовольство тем, что «идеолог в штате ему мешал».

«Ну и результат себя ждать не заставил. Просто там, где нет идеологов — змагарство („змагарами“ власти и пропаганда называют политических оппонентов. — Прим. ред.) начинает расти как плесень, приходится более радикальными средствами порядок наводить», — пишут авторы близкого к силовикам телеграм-канала.

Они утверждают, что если бы Маковский не высказался в Threads, «глядишь, и менее радикальным вмешательством обошлось бы».

Официальных комментариев по поводу задержаний в студии пока не последовало.

Напомним, впервые о том, что исполкомы рассылают по частным компаниям Минска письма с требованием отчитаться о наличии «идеологов» в штате, «Зеркало» писало в августе 2025 года. Тогда в администрации Центрального района Минска рассказали, что «в любом случае такой сотрудник у вас должен быть». И хотя в случае отказа штрафа не предусмотрено, но «вы же понимаете, что мы от вас не отстанем», говорила тогда чиновница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com