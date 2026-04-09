Белорусы призвали к бойкоту продукции «Коммунарки» 38 9.04.2026, 21:17

18,784

Предприятие выпустило шоколад «Губоповский» и прорекламировало его в соцсетях.

Видеореклама нового шоколада, названного в честь главной карательной структуры режима Лукашенко, появилась в социальных сетях кондитерской фабрики «Коммунарка».

В «креативном» рекламном ролике человек в штатском обращается к «бандитам, коррупционерам и экстремистам». Представленный им шоколад, по его словам, «избавит от плохих мыслей, полезен для мозга и поднимет настроение».

Само предприятие считает, что это «идеальная реклама», передает «Наша Нiва».

Правда, энтузиазма от потенциальных покупателей пока не видно, в Threads пост с роликом за 7 часов собрал всего 4 лайка и 4 комментария. Все они отрицательные:

«Прекрасный пример, как один недалекий сммщик может обнулить все усилия производителей»;

«Какая гадость. Надеюсь, это увидит как можно больше людей и они больше никогда ничего не будут у вас покупать;

«Пока-пока, теперь родных будем просить привозить только Спартак».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com