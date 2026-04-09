Белорусы призвали к бойкоту продукции «Коммунарки»38
- 9.04.2026, 21:17
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Предприятие выпустило шоколад «Губоповский» и прорекламировало его в соцсетях.
Видеореклама нового шоколада, названного в честь главной карательной структуры режима Лукашенко, появилась в социальных сетях кондитерской фабрики «Коммунарка».
В «креативном» рекламном ролике человек в штатском обращается к «бандитам, коррупционерам и экстремистам». Представленный им шоколад, по его словам, «избавит от плохих мыслей, полезен для мозга и поднимет настроение».
Само предприятие считает, что это «идеальная реклама», передает «Наша Нiва».
Правда, энтузиазма от потенциальных покупателей пока не видно, в Threads пост с роликом за 7 часов собрал всего 4 лайка и 4 комментария. Все они отрицательные:
«Прекрасный пример, как один недалекий сммщик может обнулить все усилия производителей»;
«Какая гадость. Надеюсь, это увидит как можно больше людей и они больше никогда ничего не будут у вас покупать;
«Пока-пока, теперь родных будем просить привозить только Спартак».