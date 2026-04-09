Патриарх Кирилл в апреле поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе

Патриарх Кирилл в апреле поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе16
- 9.04.2026, 21:33
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И это не было оговоркой.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл на проповеди 9 апреля поздравил верующих с Богоявлением (Крещением), которое отмечается в январе. На это обратила внимание российская журналистка и автор Telegram-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко.
По ее словам, Кирилл произнес «длинную, четкую, энергичную проповедь про Крещение, сегодня, в Великий четверг».
«Особенно, конечно, увлекательно смотреть на людей вокруг... даже слов не подобрать», – написала Лученко.
В посте она размышляет, отменят ли после этого трансляции патриарших богослужений.
«Но вообще этот фарш назад с трудом проворачивается – столько лет все транслировали и публиковали», – отметила она, добавив, что уже замечала у патриарха когнитивные проблемы.