Патриарх Кирилл в апреле поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе 16 9.04.2026, 21:33

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И это не было оговоркой.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл на проповеди 9 апреля поздравил верующих с Богоявлением (Крещением), которое отмечается в январе. На это обратила внимание российская журналистка и автор Telegram-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко.

По ее словам, Кирилл произнес «длинную, четкую, энергичную проповедь про Крещение, сегодня, в Великий четверг».

«Особенно, конечно, увлекательно смотреть на людей вокруг... даже слов не подобрать», – написала Лученко.

В посте она размышляет, отменят ли после этого трансляции патриарших богослужений.

«Но вообще этот фарш назад с трудом проворачивается – столько лет все транслировали и публиковали», – отметила она, добавив, что уже замечала у патриарха когнитивные проблемы.

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