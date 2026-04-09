Украина создает сеть «энергетических сот»2
- 9.04.2026, 22:04
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Министр энергетики рассказал о трех уровнях новой энергетической архитектуры в Украине.
Украина создает сеть «энергетических сот». Об этом рассказал первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Речь идет об автономных или полуавтономных кластерах, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена.
По словам Шмыгаля, новая энергетическая архитектура, которую создают в Украине, имеет три уровня:
- атомная генерация;
- маневровые мощности, накопители, а также новая генерация в точках, где система имеет технический дефицит. В частности, в 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерационной мощности в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Одессой и Днепропетровской областях;
- локальная автономия, предусматривающая когенерацию, малые газовые установки, децентрализованное тепло- и водоснабжение.
Зима 2025-2026 годов была одной из самых тяжелых для энергосистемы Украины из-за массированных российских атак, а также суровых погодных условий (морозы до -25 °C). Еще осенью 2025 года в Украине после длительного перерыва возобновились отключения света из-за того, что Россия снова начала наносить массированные удары по объектам электроэнергетики.