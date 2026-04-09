Мелони дистанцируется от Трампа 4 9.04.2026, 22:14

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Джорджа Мелони

Что произошло.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в парламенте в четверг дистанцировалась от президента США Дональда Трампа, пытаясь удержать свою должность после болезненного поражения на референдуме в прошлом месяце, пишет Politico.

«Запад стоит на двух опорах: европейской и американской. Если они движутся в разных направлениях, это грозит параличом», — заявила Мелони, добавив, что и в дальнейшем «верит в необходимость работать для сохранения единства Запада».

Выступление состоялось после того, как правительство проиграло референдум по судебной реформе — его многие рассматривали как вотум доверия самой Мелони. Ее союзники объясняют поражение ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном, а также ее близостью к Трампу, который все больше воспринимается как токсичная фигура даже среди правых.

Правоцентристский премьер впервые с момента переизбрания Трампа в 2024 году публично отметила разногласия с американским лидером.

«Как это бывает между союзниками, мы должны четко говорить и тогда, когда не согласны», — сказала Мелони в парламенте.

Она привела примеры, когда ее правительство, по ее словам, не соглашалось с Белым домом: от таможенной политики, «которую мы неоднократно называли ошибочным решением», к защите «чести наших военных в Афганистане, которых назвали ненужными», а также поддержки территориальной целостности Гренландии вместе с европейскими союзниками.

Итальянский лидер также охарактеризовала войну с Ираном как военную операцию, с которой Италия не соглашалась и в которой не участвовала... «что особенно четко проявилось в случае с Сигонеллой». Речь идет — впервые публично — о решении Италии отказать в разрешении американскому военному самолету приземлиться на авиабазе Сигонелла на Сицилии перед вылетом на Ближний Восток.

Заявления Мелони в четверг стали очевидным поворотом в риторике относительно союза с Трампом — который имеет низкую популярность в Италии — по сравнению с более мягкой позицией в начале года.

Ранее Мелони называла пошлины Трампа против европейских стран, которые отправляли войска в Гренландию, «ошибкой», но в то же время объясняла их «недоразумением». Она также поддерживала идею выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира.

Впрочем, стремительный рост цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, становится серьезной политической проблемой.

Согласно обнародованному в пятницу отчету Банка Италии, прогноз экономического роста был снижен из-за «исключительно высокого уровня неопределенности». Это означает, что влияние войны с Ираном на энергетический рынок и экономику Италии может привести к рецессии.

Эти обстоятельства затрудняют возможности правительства Мелони найти ресурсы для финального предвыборного бюджета следующего года и обеспечить дополнительную финансовую поддержку избирателей.

На этом фоне она снова подняла предложение, которое уже озвучивали ее министры и которое ранее отклонила Еврокомиссия, — временно приостановить действие Пакта стабильности и роста, если конфликт будет продолжаться.

В среду вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что приостановление пакта является «приоритетом» правительства, и сравнил бюджетные правила ЕС со «смирительной рубашкой».

Европейские чиновники также начали сигнализировать о готовности рассмотреть эту идею. Еврокомиссар от Франции Стефан Сежурне отметил, что ЕС не исключает большей гибкости в условиях кризиса.

Иранский кризис поднял цены на газ вдвое и застал Европу с рекордно пустыми газовыми хранилищами. Но пока ЕС использует шок как стимул для системной перестройки энергетики, Украина продолжает латать дыры и рискует войти в следующую зиму с минимумом запасов.

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