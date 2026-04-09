Папа Лев XIV научился крутить баскетбольный мяч на пальце 2 9.04.2026, 23:31

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Папа Римский Лев XIV

Видеофакт.

Папа Римский Лев XIV во время встречи с баскетбольной командой Гарлем Глобтроттерс в Ватикане с помощью одного из игроков исполнил вращение мяча на пальце — и не смог сдержать эмоций.

На опубликованной видеозаписи встречи понтифик попытался повторить один из классических спортивных трюков — покрутить баскетбольный мяч на указательном пальце. Не сразу, но постепенно, с помощью одного из игроков Гарлем Глобтроттерс, ему это удалось сделать — после чего широко улыбнулся.

Как писало издание The New York Times в мае 2025 года, Папа Лев XIV (Роберт Прево) — известный поклонник спорта. В частности, он фанат баскетбола — особенно команды своей альма-матер, Университета Вилланова в Филадельфии.

Папа Римский Лев XIV в Вербное воскресенье 29 марта обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью.

Лев XIV подчеркнул, что бог никогда не оправдывает войну, назвал Иисуса «Богом, отвергающим войну», и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки «запятнаны кровью», «не достигают небес».

«Бог есть любовь! Взгляните! Сложите оружие, помните, что вы братья и сестры!» — призвал понтифик.

Как писало британское издание The Guardian, что высказыванием о лидерах, чьи руки «запятнаны кровью», Лев XIV упрекает Дональда Трампа. Издание вспоминает о недавней молитве главы Пентагона Пита Хегсета о насилии против врагов, которые «не заслуживают милосердия».

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