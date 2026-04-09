Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО

Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО15
- 9.04.2026, 23:38
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Среди них есть Германия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал четыре страны, которые сдерживают членство Украины в Североатлантическом Альянсе после выступления в Институте Рональда Рейгана в США в четверг, 9 апреля.
«На саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс отмечал свое 75-летие, было договорено о необратимом пути Украины в НАТО. Однако дело в том, что есть несколько стран, которые сдерживают это движение, включая Германию, Словакию, Венгрию и США. Не думаю, что это (членство Украины в НАТО – ред.) сейчас на повестке», - сказал Рютте.
По его мнению, вряд ли вопрос членства Украины в НАТО будет решен политически на коллективном уровне «в краткосрочной перспективе».
Тем не менее, Альянс сейчас пытается перенимать украинский опыт в войне, чтобы внедрить его в оборонный план НАТО.
«Особенно, что касается дронов и антидроновой технологии. Вы мастера в этом. Зеленский разумно поступил, что поехал на Ближний Восток помочь странам этого региона противостоять угрозам дронов из Ирана», - отметил Рютте.