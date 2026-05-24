Могут ли белорусы в магазине забрать рулон бесплатных фасовочных пакетов? 24.05.2026, 6:00

На вопрос ответили эксперты.

«На мой взгляд, очевидно, что бесплатные фасовочные пакеты в овощном отделе уже оплачены нами же — их цена заложена в стоимость продуктов. Означает ли это, что, прихватив с собой рулон, я просто забираю своё, за что уже заплатила?» - спросилa у «АиФ» жительница Бреста.

Нет, это нет так. Несмотря на то что стоимость упаковки заложена в стоимость товаров, пакеты не становятся вашей собственностью автоматически, пояснили в Региональном обществе защиты потребителей.

По закону магазин обязан бесплатно предоставить фасовочную упаковку для весовых товаров (овощей, конфет и др.), для того чтобы упаковать товар на месте, взвесить на кассе, унести после оплаты.

Пакет принадлежит магазину, пока в него не положили покупку. Если вы забираете целый рулон или берете пакеты «про запас», это квалифицируется как мелкое хищение (ст. 11.1 КоАП). За хищение на сумму до 10 базовых (450 руб.) грозит штраф от 2 до 30 базовых величин, возможны общественные работы или арест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com