Возле Белого дома в США раздались выстрелы
- 24.05.2026, 8:08
Здание окружил спецназ.
В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, прозвучало несколько десятков выстрелов. Правоохранители остановили мужчину, который приблизился с оружием к резиденции президента США Дональда Трампа и начал стрелять в сторону здания.
Об этом сообщает Clash Report.
Агенты Секретной службы открыли ответный огонь, обезвредив нападавшего. Сообщается, что его госпитализировали с ранениями.
Во время перестрелки также был ранен гражданский. Несколько офицеров прошли медицинское обследование на месте происшествия, но никто из них не был госпитализирован.
Представители власти заявляют, что подозреваемый так и не нарушил периметр Белого дома.
Что касается состояния Дональда Трампа, то в Белом доме сообщили, что президент США в безопасности.
ОБНОВЛЕНО: Американские СМИ сообщают, что нападавший был убит в ходе перестрелки с агентами Секретной службы.