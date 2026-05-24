закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возле Белого дома в США раздались выстрелы

  • 24.05.2026, 8:08
Возле Белого дома в США раздались выстрелы
Фото: Getty Images

Здание окружил спецназ.

В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, прозвучало несколько десятков выстрелов. Правоохранители остановили мужчину, который приблизился с оружием к резиденции президента США Дональда Трампа и начал стрелять в сторону здания.

Об этом сообщает Clash Report.

Агенты Секретной службы открыли ответный огонь, обезвредив нападавшего. Сообщается, что его госпитализировали с ранениями.

Во время перестрелки также был ранен гражданский. Несколько офицеров прошли медицинское обследование на месте происшествия, но никто из них не был госпитализирован.

Представители власти заявляют, что подозреваемый так и не нарушил периметр Белого дома.

Что касается состояния Дональда Трампа, то в Белом доме сообщили, что президент США в безопасности.

ОБНОВЛЕНО: Американские СМИ сообщают, что нападавший был убит в ходе перестрелки с агентами Секретной службы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин