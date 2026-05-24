Не только «Адмирал Эссен»: ВСУ поразили еще один боевой корабль РФ 1 24.05.2026, 8:53

«Мадяр» эмоционально перечислил результаты удара по порту Новороссийска.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди эмоционально описал все разнообразие целей глубинного поражения «Птиц СБС» во время атаки на Новороссийск.

Сообщается, что поражение нанесли подразделения 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем «Птицы Мадяра» и 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ.

«Ты обречён когда-нибудь утонуть, коросто,- не скроешься! Фрегат «Адмирал Ессен» и ракетный носитель проекта 1239 на подушках попали в зону поражения во время рейда Птиц СБС на порт Новороссийск и нефтехранилище Грушовая балка — крупнейшее на Кавказе хранилище нефти 1,2 млн тонн нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

«Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ Новороссийск, Краснодарский край, РФ (9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра») - степень поражения неизвестна. Здесь про другое. Мы рядом, утонешь когда-нибудь-таки.

Фрегат «Адмирал Ессен» проекта 11356, ВМБ Новороссийск, Краснодарский край, РФ (1 ОЦ СБС)- степень поражения не известна. ЗРК «Оса», г. Донецк (1 ОЦ СБС)- уничтожено, номер 21 в течение 01-23 мая.

Тыловая база и логистический хаб 6 А ВВС ПВО рф, н. п. Ровеньки, Луганская обл. (9 бат Кайрос 414 ОБр СБС Птицы Мадяра).

Пункт управления БпЛА, г. Олешки, Херсонская обл. (1 ОЦ СБС)

Топливозаправщики, спецтехника и ББМ, в ТОТ Запорожской обл. (отряд 13 414 ОБр СБС Птицы Мадяра, 412 ОБр СБС NEMESIS).

Оба терминала (Новороссийск Шесхарис и нефтехранилище Грушовая Балка) Птицы 1 оц СБС и 9 бат «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» СБС отщипнули вместе с другими подразделениями глубинного поражения СОУ. Далее будет…», - написал Мадяр.

