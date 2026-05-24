«Ответ украинских военных будет жестче, чем думает Лукашенко» 3 24.05.2026, 9:05

7,542

Диктатор заметался.

Украина внимательно следит за ситуацией в приграничных районах Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть данные о пяти сценариях расширения войны РФ через север страны, в том числе с использованием белорусской территории. В связи с этим Украина усилит Черниговское-Киевское направление, пишет Freedom.

В Беларуси также начались совместные с РФ ядерные учения. Минск утверждает, что тренировки якобы не направлены против третьих стран. Вместе с тем в белорусском Минобороны подчеркнули, что основной акцент маневров направлен на отработку вопросов скрытности и перемещения вооружения на значительные расстояния.

Что происходит на границе с Беларусью?

В Минобороны Беларуси заявили, что главная цель ядерных учений — повышение готовности к применению современных средств поражения. Во время маневров российские и белорусские военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному использованию. Одной из ключевых особенностей учений станет проверка способности подразделений действовать в неподготовленных районах по всей территории Беларуси. Основной акцент делают на скрытности, перемещении на большие расстояния и оперативном проведении расчетов.

Аналитики отмечают: к такому сценарию все шло давно, ведь правитель Беларуси Александр Лукашенко фактически не самостоятелен и существование его режима полностью зависит от Путина.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что информация о вторжении из Беларуси — вполне реальна и в таком случае фронт станет еще шире.

«Линия фронта будет расширяться. Главнокомандующий отметил угрозу со стороны Беларуси. Возможна операция на севере, мы знаем эти данные, российский Генштаб сейчас активно планирует наступательные операции с севера», — сказал Сырский в интервью каналу «Милитарный».

15 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил: Кремль не прекращает попытки втянуть Беларусь в войну. По его словам, речь идет как о возможных действиях против Украины, так и о сценариях, направленных против одного из государств-членов НАТО.

«Мы четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Сейчас наблюдается повышенная активность со стороны России, я имею в виду переговоры с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции — либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью», — заявил глава Украинского государства.

Примечательно, что сторона, которая отбросила предупреждение Украины — именно Россия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это якобы подстрекательством. В свою очередь Минск никак не опроверг данные Киева. Более того, Александр Лукашенко заявил: государство и вправду готовится к войне. По его словам, на мирное время сейчас надеяться напрасно. Напомним, что в Беларуси сейчас объявлена точечная мобилизация, в апреле прошел призыв 5 000 офицеров запаса, а в регионах идут сборы войск территориальной обороны.

«Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, тоже ничего не скрываем», — заявил Лукашенко.

В апреле президент Украины сообщил, что, по данным разведки, в приграничной зоне Беларуси активно прокладывают дороги, обустраивают артиллерийские позиции и строят новые погранзаставы.

Очередной комплекс строят в Брестской области, и еще один — в Наровлянском районе Гомельской области, непосредственно возле украинской границы, а зимой началось строительство учебного полигона в Речицком районе.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) также видят признаки опасности. Правда, отмечают, что сейчас с уверенностью говорить о неминуемости нападения нельзя. Об этом свидетельствует тот факт, что РФ сейчас не имеет на территории Беларуси большого количества военной техники и живой силы.

«Угроза со стороны Беларуси никуда не исчезает. К счастью, на данный момент Россия не держит на территории Беларуси каких-либо своих подразделений, располагающих большим количеством техники или личного состава. Но опять же, в любой момент Россия может перебросить на территорию Беларуси свои дополнительные силы», — отмечает спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Одновременно Демченко предполагает, что Кремль продолжает давить на режим Лукашенко для присоединения Беларуси к войне.

«В то же время мы видим, что, вероятно, Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы и эта страна также своими силами более масштабно присоединилась к этой войне. Ранее Беларусь сообщила о создании Южного оперативного командования именно по направлению границы с Украиной. Поэтому происходит обустройство там и логистических путей, и других объектов, в частности полигонов», — говорит спикер ГПСУ.

Если Лукашенко все же рискнет прямо вступить в войну России против Украины, то ответ украинских военных будет жестче, нежели он думает, заверили в Госпогранслужбе. Такой сценарий в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не исключают, но считают маловероятным в ближайшем будущем.

«Что касается Беларуси, то все их действия в приграничной зоне фиксируются. На данный момент с той стороны возможны разве что мелкие провокации, которые обойдутся дороже именно белорусской стороне. Не более. Поэтому белорусам лучше их не совершать», — считает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время Лукашенко может помочь России с мобилизационным ресурсом. Беларусь уже перестала выпускать за границу российских призывников. В белорусском Государственном пограничном комитете заявили российские граждане, для которых действует запрет на выезд после получения повестки, не смогут покинуть страну. По информации правозащитников, Москва и Минск теперь обмениваются данными из электронного реестра воинского учета и реестра повесток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com