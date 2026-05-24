Daily Mail: Стало известно, почему жена Макрона дала ему пощечину в самолете 3 24.05.2026, 9:46

Фото: AFP

Год назад, в мае 2025 года, в сети активно обсуждался инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Бриджит Макрон. Пара выходила из президентского самолета, и, уже когда они стояли в дверях, в кадр попал момент, как первая леди Франции неожиданно делает резкое движение в сторону лица супруга, будто слегка «ударяя» его обеими руками. Во Франции выходит биография Un Couple (Presque) Parfait — «(Почти) идеальная пара» (ее автор — журналист Флориан Тардиф), в котором разбирается этот эпизод, пишет Daily Mail.

Автор однозначно трактует этот эпизод как пощечину. По его информации, незадолго до этого Бриджит увидела на мобильном телефоне мужа видеосообщение от 42-летней французской актрисы иранского происхождения Гольшифтэ Фарахани, которая известна как своими киноработами, так и фотографиями в обнаженном виде. «Бриджит ранило не столько содержание сообщения, сколько то, что оно подразумевало: возможность. Приоткрытая дверь в мир, который она считала подвластным ей. Ничего конкретного, ничего по-настоящему предосудительного, — но одной лишь мысли о том, что это могло существовать, оказалось достаточно», — отмечает Тардиф

Как отмечает автор, 73-летняя Бриджит считает всех женщин хищницами и требует фотографии тех, кто претендует на работу в Елисейском дворце рядом с 48-летним Эмманюэлем. Если она по какой-то причине не хочет видеть ту или иную женщину рядом с Макроном, ее кандидатура не рассматривается. В частном разговоре она призналась друзьям: «Мне страшно. Страшно, что я все это сделала, а он меня бросит».

«Без жены Макрон не стал бы президентом Франции, — подчеркивает автор книги. — Бриджит имела для него принципиальное значение. Она в каком-то смысле его якорь. Без нее он — человек нерешительный, который никогда ни на что не может решиться».

В Елисейском дворце пока никак не комментировали эту информацию.

