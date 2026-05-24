«Сейчас за 150 рублей тот же набор, но уже без мяса»1
- 24.05.2026, 9:55
Какие товары стали не по карману белорусам?
Что в 2026 году вы перестали покупать, потому что цена стала заоблачной? Этот пост в «Тредсе» собрал несколько сотен комментариев белорусов, пишет «Салідарнасць».
«Буквально в прошлом году, закупались на неделю 100-120 р. В корзине было и мясо несколько видов и всякие крупы и овощи, фрукты и вкусняшки. Сейчас за 150 р тот же набор, но уже без мяса…» — пишет белоруска.
«Вот интересно, доллар когда скокнул вверх, цены все резко привязали к доллару и тоже подняли. Сейчас он ниже, но почему никто не подскочил опускать цены?» — задается вопросом участник опроса.
В топе товаров, которые перестали покупать беларусы: рыба, шоколад, кофе и орехи.
Люди удивляются, почему мойва — самая дешевая и доступная рыба — стала стоить, как деликатес:
«Перестал покупать рыбу не столько потому, что мне дорого, а потому что многим дорого. Она залеживается в магазинах и имеет такой вид, как будто она «сваёй смерццю памерла».
Вот от чего еще пришлось отказаться белорусам:
«Цукеркі Камунаркі. Нясмачна і каштуюць, як крыло самалёта. Яшчэ і непатрэбны цукар у іх».
«Киндеры. 7-8 рублей? Вы серьезно? Я их год назад по 4 покупала детям. Спасибо, но нет».
«Поговорим об аптеках? Чтоб просто купить пластырь, ты уже потратил рублей 10… О лекарствах вообще молчу».
Путевки в наши санатории, хоть и живем 20 лет в Дубае и каждое лето прилетаем в Минск, даже для нас цена на путевку в санаторий оказалась вообще какой-то заоблачной».
«Говяжий язык, кофе, свиные уши (раньше стоили копейки, а сейчас уже считается деликатес и по цене мяса). Уши готовила как закуску к пиву, разлетелись быстрее всего».
«Черешня, 115 рублей килограмм. Откуда такая цена, она что, лечит рак?»
«Немного не в тему, но прививка от ВПЧ и энцефалита. Я очень хотела сделать, но на нее реально надо копить».
«Вода скоро дороже бензина будет 1.5-2 рубля за 1-1,5 л. Далее Кола 3-4р за 1 л — нет спасибо. Сникерсы и подобное по 4 р. (год назад было 1.6-1.8 р) — тоже нет. Здоровее буду».
«Жилье. Вы цены на квартиры видели? Цена в два раза выше, чем в прошлом году».
«У нас ничего не изменилось, даже больше начали покупать, но мы белорусы в Польше».