24 мая 2026, воскресенье, 10:33
Китай стянул к Тайваню более 100 кораблей

  24.05.2026, 10:08
После встречи Си Цзиньпина с Трампом.

Тайвань заявил о масштабном развертывании китайских судов в водах вокруг острова и вблизи первой островной цепи после саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Об этом сообщил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву на своей странице в X.

«Наши разведывательные данные показывают, что КНР за последние несколько дней, вскоре после пекинского саммита, развернула вокруг первой островной цепи более 100 судов», – написал он.

Ву обвинил Пекин в попытках изменить баланс сил в регионе и дестабилизировать ситуацию. К публикации генсек приложил графическое изображение, на котором отображено размещение китайских судов в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, а также вблизи Тайваня и Филиппин.

Fox News акцентирует внимание на том, что Ву предупредил международное сообщество о развертывании упомянутых кораблей чуть более чем через неделю после отъезда Трампа из Пекина и всего через несколько дней после того, как исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Хун Цао заявил американским законодателям о временной приостановке поставок оружия на Тайвань.

