Торговый центр, рынок, многоэтажки: РФ уничтожила более 40 локаций в Киеве
- 24.05.2026, 10:25
Новые подробности комбинированного удара по столице Украины.
В ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений: начиная от «Шахедов» и заканчивая баллистической ракетой средней дальности «Орешник».
Разрушения зафиксированы абсолютно во всех районах украинской столицы, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В 5:40 он обнародовал сводку о последствиях российского удара с указанием повреждений нанесенных различным частям Киева:
в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и машины, припаркованные возле жилого дома;
в Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории. Еще в этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом;
в Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также загорелись автомобили на парковке. На территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. Тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами;
в Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив;
в Святошинском районе обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом;
в Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки;
в Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома;
в Деснянском обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра;
в Соломенском районе в результате попадания БпЛА на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций;
в Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.
Информацию о разрушениях в разных районах Киева подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Сейчас более 40 локаций по всему городу получили повреждения. Продолжается ликвидация последствий обстрела. На местах работают все необходимые службы», — написал Ткаченко.
Около 6 утра Кличко добавил, что количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21 человека.
«13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте», — отметил Кличко.
Кроме того, по словам мэра Киева, один человек умер в Шевченковском районе столицы.
Изменения в работе метро Киева из-за атаки ВС РФ
Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что станция метро «Лукьяновская» будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля
«В результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Крещатик», — пояснили в пресс-службе.
Что касается инцидента на «Лукьяновской», то, как сообщали местные паблики, взрывная волна выбила двери и элементы эскалатора, которые на большой скорости влетели в вестибюль. Один из обломков сбил мужчину с ног, вызвав ему открытый перелом.
Разрушения в Киеве — подробности от ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также предоставила свой предварительный отчет о последствиях российского комбинированного удара по Киеву в ночь на 24 мая.
«В ночь на 24 мая россияне в очередной раз осуществили массированный обстрел столицы, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов», — отметили в ГСЧС.
Там добавили, что разрушения зафиксированы в частности:
в Дарницком районе обстрел вызвал пожар кровли двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар;
в Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительно погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области;
в Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива;
в Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар пяти гаражных боксов;
в Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом;
в Соломенском районе незначительный пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о поражении складских помещений на территории промзоны;
в Оболонском районе, по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому — пожарные ликвидируют пожар в 16-этажной высотке на уровне 12-13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете;
в Печерском районе произошел пожар на уровне 13 этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка на площади 10 кв. м, расположенная поблизости.
На момент публикации материала информация о точном количестве жертв и пострадавших уточнялась.