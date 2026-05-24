Кто станет следующим правителем Чечни?
- 24.05.2026, 10:44
Здоровье лидера Чечни Рамзана Кадырова и возможный вопрос преемственности становятся одной из самых обсуждаемых тем вокруг будущего Чечни. Эксперты рассматривают несколько сценариев развития событий после ухода главы республики, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Авторы отмечают, что нынешняя система власти в Чечне держится на личном союзе Путина и Рамзана Кадырова. Москва фактически предоставила Грозному широкую автономию в обмен на стабильность и подавление сепаратизма. Однако ухудшение здоровья Кадырова поставило под сомнение устойчивость этой модели.
Среди возможных сценариев — сохранение нынешнего режима, назначение Кремлем нового лояльного лидера, династическая передача власти одному из детей Кадырова или даже всплеск внутреннего кризиса и протестов.
Особое внимание эксперты уделяют стремительному продвижению детей Кадырова на высокие посты. Его сын Адам уже занял ключевые позиции в системе безопасности, а дочь Айшат получила высокую должность в правительстве республики. Аналитики считают это попыткой подготовить почву для семейной преемственности.
Внутри чеченской элиты сохраняется скрытая конкуренция, а многие влиятельные силовики могут не поддержать передачу власти по наследству.
Отдельный раздел исследования посвящен риску нового восстания в Чечне. Авторы считают, что массовое недовольство в республике не исчезло, а лишь подавляется жесткой системой контроля. В случае ослабления Кремля, раскола элит или кризиса силовых структур скрытое напряжение может перерасти в открытый конфликт. Эксперты напоминают, что историческая память о войнах и депортациях по-прежнему остается важной частью чеченского общества.
Авторы также предупреждают, что в случае ослабления Кремля или политического кризиса в России Чечня вновь может стать источником нестабильности на Северном Кавказе.