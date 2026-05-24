Долбанутый

Александр Адельфинский

24.05.2026, 10:53

А был ли логичен Путин, начав вторжение в Украину?

Предположения о рашистских ближайших планах, состоящие из двух крайних точек, весьма уязвимы. Ударит ли Кремль еще по новым странам, нападет ли опять? Или, напротив, хунта не совершит непоправимое? Берется принцип «или – или», и совершаются ошибки, поскольку реальность не укладывается в схему.

Цена жизни в рашистском государстве – ноль, тогда как в демократическом цивилизованном мире жизнь бесценна. Для Запада любая атака с путинской стороны, любая единичная человеческая гибель – это трагедия недопустимая: зрелое и доброе в своей основе, либеральное общество не может принять для себя некое «минимальное число жертв», ибо мыслит и чувствует гуманистически.

Поэтому вовсе не обязательны для тотального шока классические танковые колонны и массовые перемещения войск рашистского противника. Когда мы руководствуемся при анализе спутниковыми снимками, где отсутствуют гигантские скопления солдат, упускается из виду фактор, при котором враг способен нанести недопустимый ущерб и без вооруженных толп у границ.

Как вариант, возможны дроны и теракты, впрочем, достаточно и дронов. Для того, чтобы убить, чтобы поразить военные и гражданские цели, рашистам вовсе не надо наглядно и нагло выстраиваться немедленно вдоль границ и вторгаться по теориям из устаревших учебников. Дроновые атаки могут стартовать вполне себе незаметно, причем далеко от российских просторов или вне ставшей притчей во языцех Беларуси.

Представим технически осуществимые шаги для иллюстрации процесса. Непосредственно с территорий стран НАТО ранее засланные и обжившиеся группы рашистских диверсантов запускают сперва ложные, а затем настоящие аппараты, и «авторство» таких нападений вполне понятно, но слабо доказуемо, по крайней мере, сразу. Однако подобное вызывает катастрофы в ключевых уязвимых местах, жертвы и шок мгновенно, автоматически и не нуждаясь в анализе. Содеянное возымеет эффект для пострадавшего населения, что и нужно врагу. И это – только один из примеров вражеских рашистских действий.

Иной вариант – концентрация войск у границ, когда численность вооружений и живой силы оценивается как еще недостаточная для вторжения, согласно классическому военному опыту. Но ведь таковой опыт как раз говорит, что со стороны агрессора могут быть совсем иные оценки собственных сил и возможностей, чему пример – «Киев за три дня». Вот этот фактор как раз слабо учитывается.

Возьмем разделяющий вопрос – «нападет или нет»? В том-то и дело, что для кремлевцев ответ выглядит иначе: на одном этапе они могут просто трепать нервы, провоцировать, пристреливаться, исследовать реакцию, делать выводы, от которых зависят их действия дальше. На другом этапе рашистов уже не удовлетворяет просто нервотрепка, и они способны наносить ущерб, а затем вновь анализировать. На третьем речь идет уже о конкретике явного прямого нападения.

Однако проблема в том, что перечисленные стадии могут смешиваться агрессором, не делиться внутри себя на последовательные фазы, а осуществляться по принципу «где и когда получится, там и тогда сориентируемся», ибо главное – действовать по возможностям и ориентироваться по обстоятельствам. Если множества войск еще нет, то это не значит, что иные средства воздействия применяться не станут. Если скопление, исходя из западных оценок, малое, то это не значит, что оно действительно несущественное с точки зрения рашистов.

Рашистскому руководству могут поставляться заведомо необъективные доклады их же спецслужб, чтобы «не расстраивать» главарей кремлевской хунты. Информационный пузырь внутри тамошних «верхов» вполне непроницаемый, судя по упоротому упорству, с которым главари-преступники посылают все новых солдат воевать в Украину – у верховных бандитов вполне может быть ложный оптимизм и касательно их следующих планов на войну.

Вопрос, станет ли Кремль открывать второй, третий, четвертый и какой угодно фронт, – логичный для логичного ума на Западе. Но скажите, а был ли логичен Путин, начав вот это вторжение в Украину, идущее уже несколько лет? Было ли России полезно начинать уже давно длящееся международное преступление, которое разрушило все, что могло, и разрушит еще больше?

Всякий довод, идущий от нормальной человеческой логики, автоматически исключает агрессивную войну. У рашистов логика совсем иная, иначе бы мир не оказался у опаснейшей черты. Давайте всякий раз исходить из того, что мы видим без прикрас.

Важно сейчас действовать так, как будто путинское вторжение уже идет, а его грядущие фазы уже на подходе, просто еще не проявились. Помним, как именно охарактеризовал кремлевскую моль убитый Борис Немцов, то есть от (напишем цензурно) долбанутого можно ждать именно долбанутых действий. С противником необходимо бороться, исходя из его z-СВОйств, а не из наших надежд на его способности хоть раз поступить правильно, по уму и гуманистически.

Хунта показывает ежедневно, насколько она «правильная», «умная» и «гуманистическая». Любое худшее предположение о ней, к сожалению, оправдывается, а нам необходимо ее победить. Иначе цивилизованный демократический мир обманется и познает боль еще более тяжких потерь.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

