«Сейчас май, а я живу на апрельские деньги» 3 24.05.2026, 11:13

Белоруска в 36 лет резко сменила сферу работы и увеличила доход.

Анне 39 лет, и она признается, что последние 14 лет очень внимательно следит за доходами и расходами. Женщина долгое время проработала в торговле, но после второго декрета поняла, что нужно рискнуть и сменить сферу деятельности, пишет Onliner.

Теперь Анна даже в самые неприбыльные месяцы зарабатывает в два раза больше, чем на предыдущей работе. Как это получилось?

Доросла до замдиректора, но 1200 рублей были потолком

— Жизнь показала простую вещь: просто записывать цифры недостаточно, нужно уметь ими управлять, — рассказывает Анна. — Долгое время я работала в торговле. Начинала с рядового продавца-кассира и доросла до заместителя директора. Кажется, солидная должность обязана приносить солидные деньги. Но в моем случае потолком были 1200 рублей. Для получения хотя бы 1300 рублей нужно было брать дополнительные часы и подменять коллег на больничном.

Тогда же у меня появилась привычка жить в долг. Хотелось быстрее купить технику или оплатить обучение. Я смело брала кредиты и рассрочки.

В 36 лет я ушла во второй декрет и отучилась на таргетолога — это специалист по настройке рекламы. Когда пришло время выходить из декрета, я на полгода вернулась в торговлю доработать контракт. И тут меня ждал шок. За три года цены в магазинах взлетели, услуги подорожали, а мои коллеги продолжали трудиться за ту же самую «тысячу с хвостиком». Я поняла бессмысленность работы в найме, уволилась и полностью перешла на фриланс.

Сейчас я работаю из дома как плательщик налога на профессиональный доход. Мой доход сильно вырос: даже в самый тихий месяц на фрилансе я получаю минимум в два раза больше прошлой зарплаты. А в хорошие месяцы мой доход превышал старую зарплату в пять раз. Налог я плачу честно, это 10% от поступлений. Сумма налога плавает от 200 до 500 рублей в месяц в зависимости от заработка.

Семейный кризис и раздельный бюджет

— Когда мой доход пошел вверх, в семье начались трения. Муж работает на заводе и зарабатывает стабильные 2000—2500 рублей. Оказалось, что я иногда приношу в дом больше. Это спровоцировало конфликты.

В итоге муж принял решение разделить бюджет. Договориться о распределении трат было очень сложно.

Около трех месяцев в семье висело напряжение, мы притирались к новым правилам. Но сейчас все стабилизировалось, мы пришли к четкому соглашению.

Все общее делим строго пополам. Муж переводит мне свою часть денег. Так как бюджетом управляю я, мне легко анализировать цифры. Пополам мы оплачиваем продукты питания. На еду уходит около 22—26% от всех моих трат. Также делим коммунальные платежи и расходы на дочь.

Еще есть глобальные вопросы по нашему частному дому. Сейчас мы занимаемся отоплением и решаем сложные юридические вопросы с документами и совладельцами. Услуги нотариусов и адвокатов тоже делим пополам.

Муж полностью взял на себя обслуживание автомобиля. А вот мои чисто женские траты на маникюр, волосы, косметолога и тренажерный зал оплачиваю только я.

Борьба с кредитами и расхламление

— Со времен работы в найме за мной тянулся шлейф долгов, поскольку хотелось всего и сразу. Плюс в апреле 2024 года мы взяли автокредит. По нему сейчас остаток — около 17 000 рублей.

Чтобы быстрее скинуть с себя это бремя, последний год я активно занимаюсь расхламлением. Дети растут, многие вещи становятся не нужны и просто пылятся по углам. Я активно продаю все это на онлайн-площадке объявлений. В моем бюджете это статья «Продажи».

Мое финансовое правило здесь очень простое: все деньги с продажи вещей я пускаю на досрочное погашение кредитов с процентами.

Сейчас я с опережением графика закрываю уже третий такой кредит.

А вот обычные рассрочки я плачу строго по графику. Гасить их досрочно нет никакого финансового смысла.

Кстати, когда начала активно продавать старые вещи, гораздо реже стала посещать маркетплейсы — всегда думаю о том, что скоро эти новые покупки отправятся на продажу.

Главный минус фриланса

— Главный минус фриланса кроется в нестабильности: в одном месяце густо, в другом пусто. Клиент может уйти в отпуск, заболеть или закрыть бизнес. Раньше деньги просто растекались: пришла оплата — я тут же купила продукты и заправила машину. Я никогда не знала точную сумму в конце месяца.

Чтобы не остаться с пустым холодильником, я выработала для себя четкое правило: живу на деньги из прошлого месяца.

Например, весь январь я работаю и откладываю переводы от клиентов, а 1 февраля считаю заработок за январь и формирую бюджет на жизнь.

Сначала я попала в ловушку самообмана. Я решила выделять на жизнь ровно 70% от суммы заработка. Мне казалось это очень логичным. Но программа учета быстро спустила меня с небес на землю.

Я посмотрела графики за 2026 год и увидела реальную картину. В январе мой доход составил 4879 рублей, а расходы — 2948. Правило сработало. Но в феврале доход резко упал до 2849 рублей, а потратила я 3043 рубля. То есть ушла в минус. В апреле я заработала 4581 рубль, а потратила 3890. Это уже 85% от дохода.

Программа показала мне правду: мои базовые расходы не зависят от процентов. Это конкретная сумма, и она постепенно растет. Семье нужно от 3000 до 3800 рублей в месяц на закрытие всех потребностей.

Поэтому я изменила подход — теперь я не считаю проценты. Первого числа каждого месяца я просто перевожу из заработка фиксированную сумму в 3500 рублей на текущие расходы. Если в прошлом месяце я заработала 5000 рублей, то остаток идет в фонды накоплений на ремонт, отпуск и подушку безопасности. А если я заработала всего 2800 рублей, мне приходится брать разницу из той самой подушки безопасности.

Сейчас май, а я живу на апрельские деньги. Это дает невероятное спокойствие и позволяет честно смотреть на свои финансы без розовых очков.

Если говорить о категориях расходов не в процентах, а в суммах, то получаются такие цифры:

продукты — 1000 рублей на четверых;

кредиты — 1000 рублей, если не считать мои дополнительные суммы для ускоренного погашения;

дети — 800 рублей (дочка дважды в неделю посещает логопеда, одно занятие стоит 35 рублей; музыкальная школа — 60 рублей в месяц, а еще сад, одежда, игрушки, питание сына в школе и его одежда / карманные расходы);

коммунальные платежи — 300 рублей;

тренажерный зал два раза в неделю (самая затратная бьюти-статья) — одно занятие с тренером стоит 39 рублей.

Планы

Сейчас я чувствую себя уверенно. Мои главные финансовые цели на ближайшее время очень конкретны — хочу закончить эпопею с документами на дом и провести отопление. Планирую сделать ремонт и полностью поменять кухню. В отпуске планируем путешествия по Беларуси. И, конечно, хочу полностью закрыть процентные кредиты.

За 14 лет ведения бюджета я поняла главное: деньги любят не только счет, но и холодный рассудок. Неважно, сколько вы зарабатываете в найме или на себя, — без системы деньги будут просто утекать сквозь пальцы.

