24 мая 2026, воскресенье, 12:27
Первый танкер с СПГ для Индии прошел Ормуз

  • 24.05.2026, 11:40
Первый танкер с СПГ для Индии прошел Ормуз

В Bloomberg раскрыли важную деталь.

Танкер со сжиженным газом для Индии впервые за несколько месяцев вышел из Ормузского пролива. Судно проходило маршрут с отключенными системами отслеживания.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, танкер «Аль-Хамра» компании Adnoc Logistics & Services направляется к западному побережью Индии с грузом СПГ на борту.

Судно перестало передавать сигнал еще 19 апреля, когда находилось у входа в Ормузский пролив. Позже, по данным Kpler и спутниковых снимков, танкер загрузил газ на экспортном терминале Abu Dhabi National Oil Co. на острове Дас в Персидском заливе.

В Bloomberg отметили, что во время загрузки и прохождения Ормуза танкер не передавал свое местонахождение. Подобную тактику в последние месяцы используют и другие суда, связанные с Adnoc.

В частности, компания уже доставила аналогичные грузы в Японию и Китай на танкерах, которые также выключали транспондеры во время прохождения через опасный участок.

Ормузский пролив фактически остается зоной повышенного риска из-за напряженности между США и Ираном. Из-за угрозы безопасности большинство судов проходят маршрут с выключенными системами отслеживания.

До войны через Ормуз ежедневно проходили около трех танкеров со сжиженным газом. Однако за последние месяцы поставки из Персидского залива в Индию почти остановились.

По данным издания, в прошлом году более половины СПГ Индия получала из Катара и ОАЭ. Из-за сокращения поставок стране пришлось активнее закупать газ на более дорогом спотовом рынке и ограничивать поставки для отдельных отраслей промышленности.

Несмотря на постепенное восстановление перевозок, нынешние объемы остаются значительно ниже довоенного уровня.

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин