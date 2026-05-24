Time: Украине удалось найти козыри для победы без США 24.05.2026, 12:09

Давид против Голиафа.

Президент США Дональд Трамп хвастался тем, что прекратил любую финансовую помощь Украине, и пытался заставить ее капитулировать на условиях, которые многие считают выгодными для РФ. Однако, как пишет Time, Украина доказала, что она в этом не нуждается.

15 месяцев назад в Овальном кабинете Трамп заявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому:

«Вы в плохом положении. Сейчас у вас нет карт. С нами у вас появятся карты».

На что Зеленский ответил: «Я не играю в карты. Я очень серьезен, господин президент. Я очень серьезен... Конечно, мы хотим остановить войну. Но я сказал вам: с гарантиями».

Война дронов как новое преимущество Украины

Как отмечает Time, за последний год решимость Зеленского была правильной. Украина нашла несколько выигрышных карт благодаря своей изобретательности в области технологии дронов и шаткой экономике российского диктатора Владимира Путина, несмотря на высокие цены на нефть и газ, а также неразумное ослабление энергетических санкций против России со стороны США, что дало Москве временную передышку.

На поле боя дроны пригодились Украине тремя способами. Во-первых, они эффективно наносят удары вглубь России, проникая в линии снабжения, энергетическую инфраструктуру и заводы по производству боеприпасов; во-вторых, они спасают жизни украинцев, уменьшая количество военнослужащих, подвергающихся опасности; и в-третьих, они подрывают российскую самонадеянность и уверенность», - добавляют в материале.

Некоторые сомневаются, является ли это устойчивым преимуществом, однако высокопоставленные источники в администрациях Байдена и Трампа сообщают, что украинские технологии беспилотников и противобеспилотной обороны в значительной степени зависят от американских технологий, к которым РФ не имеет доступа.

«Все это свидетельствует о том, что технологические, инновационные и стоимостные преимущества Украины являются устойчивыми. На самом деле сообщается, что США направили миллиарды долларов прямых инвестиций в украинскую отрасль беспилотников как во времена Байдена, так и во времена Трампа», - подчеркивает Time.

В то же время бывший советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя атаки украинских дронов на Россию, отметил:

«С российскими властями и спецслужбами явно что-то происходит. Они испытывают давление, которое заставляет их принимать жесткие меры в отношении интернета и популярных мессенджеров».

Издание добавляет, что Украина захватила стратегическую инициативу, получив возможность наносить удары вглубь РФ, обнажая хрупкость «карточного домика» Путина, когда Москва теряет свою армию, уступает позиции и пытается создать хотя бы иллюзию силы для своих настороженных союзников.

«Это также подтверждает предостережение премьер-министра Канады Марка Карни о том, что возникает третья полярность, где Европейский Союз, Великобритания и Канада твердо стоят на стороне украинской изобретательности, тогда как приоритеты Трампа смещаются в другую сторону», - подчеркнули в материале.

Метафора Давида и Голиафа

Кроме того, Time упомянуло библейский рассказ в 1-й книге Самуила, 17-й главе, где Голиаф был великаном, терроризировавшим Израиль и все войско царя Саула. Давид, несмотря на то, что был значительно ниже Голиафа, отказался от тяжелого оружия и доспехов, которые предлагал ему царь Саул.

«Он двинулся навстречу издевательскому великану Голиафу, вооружившись лишь пастушьим посохом, кожаной пращей и пятью гладкими камнями. Давид убил Голиафа, попав ему в лоб камнем из пращи. Учитывая, что Россия в 28 раз больше Украины, но примерно на 60% покрыта непригодной для проживания вечной мерзлотой и отнюдь не является экономической сверхдержавой, мы, возможно, являемся свидетелями современного переосмысления этой библейской саги. Еще более поразительным является тот факт, что Давид к этому моменту преодолел так много препятствий», - сравнивают в публикации.

В то же время генерал-лейтенант в отставке и бывший посол США в НАТО Даг Лют подчеркнул:

«США, особенно во времена Трампа, но в определенной степени и во времена Байдена, толкнули Давида в бой против Голиафа с одной рукой, связанной за спиной, и способствовали тому, что Давид был вынужден продолжать эту неравную борьбу более четырех лет».

