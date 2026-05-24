Британский авианосец «спалил» российский корабль-шпион возле сил НАТО
- 24.05.2026, 12:18
Инцидент произошел в Норвежском море.
Во время масштабных учений НАТО в Норвежском море британская авианосная группа и союзники отслеживали российский разведывательный корабль «Юрий Иванов».
Ударная авианосная группа Великобритании во время учений «Dynamic Mongoose 2026» отслеживала российский разведывательный корабль «Юрий Иванов» в Норвежском море. Об этом сообщили на официальном X-аккаунте авианосной группы.
На кадрах, датированных 21 мая, демонстрируется работа британского эсминца Type 45 вблизи российского судна. В сообщении отмечалась координация между ударной группой авианосцев и Постоянной морской группой НАТО SNMG1.
Seen here tracking Russian vessel Yuri Ivanov during Ex Dynamic Mongoose
По данным Морского командования НАТО, сопровождение российского корабля осуществляли португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk2 с британского авианосца HMS Prince of Wales.
Разведывательное судно «Юрий Иванов» предназначено для сбора сигнальной разведки и наблюдения за активностью флотов стран НАТО. Его появление вблизи сил Альянса произошло вскоре после завершения российских учений с применением ядерного оружия в Баренцевом море, во время которых проводились пуски баллистических и крылатых ракет.