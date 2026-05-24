Британский авианосец «спалил» российский корабль-шпион возле сил НАТО 24.05.2026, 12:18

Инцидент произошел в Норвежском море.

Во время масштабных учений НАТО в Норвежском море британская авианосная группа и союзники отслеживали российский разведывательный корабль «Юрий Иванов».

Ударная авианосная группа Великобритании во время учений «Dynamic Mongoose 2026» отслеживала российский разведывательный корабль «Юрий Иванов» в Норвежском море. Об этом сообщили на официальном X-аккаунте авианосной группы.

На кадрах, датированных 21 мая, демонстрируется работа британского эсминца Type 45 вблизи российского судна. В сообщении отмечалась координация между ударной группой авианосцев и Постоянной морской группой НАТО SNMG1.

CSG + @COM_SNMG1 = NATO coordination into action



Seen here tracking Russian vessel Yuri Ivanov during Ex Dynamic Mongoose#WeAreNATO #DeterandDefend pic.twitter.com/S2nbhMm0Gx — UK Carrier Strike Group (@COMUKCSG) May 21, 2026

По данным Морского командования НАТО, сопровождение российского корабля осуществляли португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk2 с британского авианосца HMS Prince of Wales.

Разведывательное судно «Юрий Иванов» предназначено для сбора сигнальной разведки и наблюдения за активностью флотов стран НАТО. Его появление вблизи сил Альянса произошло вскоре после завершения российских учений с применением ядерного оружия в Баренцевом море, во время которых проводились пуски баллистических и крылатых ракет.

