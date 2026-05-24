В Минске возводят новый район 3 24.05.2026, 12:27

Фото: minskstroy.by

Его население увеличится на 145−150 тысяч жителей.

В ближайшие 15 лет одной из крупнейших площадок Минска станет массив в районе бывшего полигона, граничащий с Колодищами (на востоке от города). Это позволит резко увеличить число населения Партизанского района. Об этом заявил заместитель главы этого района Андрей Гонтарев, пишут «Минск-новости».

По словам чиновника, после завершения застройки население Партизанского района увеличится на 145−150 тысяч жителей, а его территория вырастет более чем в два раза. Первая очередь — это район вблизи Колодищей на 1,2 млн кв. м, рассчитанный на 45 тыс. человек. Следом начнется освоение самого Зеленого Бора площадью около 3 млн кв. м.

О планах такого комплекса заявлялось и ранее. Теперь стало известно, что к работе уже приступили: начали готовить подъездную дорогу. Параллельно специалисты оформляют документацию по распределительным коммуникациям — прокладка намечена на третий квартал 2026 года.

В то же время «Минскпроект» проектирует стартовую группу в двух кварталах. Их строительство должно начаться в 2026-м.

