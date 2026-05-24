24 мая 2026, воскресенье, 14:20
Левандовский вошел в десятку лучших бомбардиров «Барселоны»

  • 24.05.2026, 12:57
Левандовский вошел в десятку лучших бомбардиров «Барселоны»
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Польский нападающий забил 120-й гол в составе клуба.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский вошел в десятку лучших бомбардиров клуба, забив в матче заключительного тура Ла Лиги против «Валенсии».

Как сообщает Report, этот гол стал 120-м для Левандовского в составе каталонцев во всех турнирах, таким образом, он вошел в десятку лучших бомбардиров клуба в истории. Для достижения такого показателя форварду потребовалось всего 193 игры.

Встреча против «Валенсии», тем не менее, завершилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:3.

Роберт Левандовский выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В скором времени звездный ветеран официально станет свободным агентом, его контракт истекает в конце июня.

