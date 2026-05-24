Получивший гран-при Каннского фестиваля режиссер Звягинцев публично обратился к Путину 6 24.05.2026, 13:14

Андрей Звягинцев

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Призвал закончить войну в Украине.

Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля. Картина повествует о главе российской компании, который сталкивается с кризисом в отношениях с женой. Параллельно его принуждают выбрать 14 сотрудников для отправки на войну с Украиной в рамках мобилизации. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова. После премьеры фильм удостоился 10-минутных аплодисментов зрителей.

Выступая с речью на вручении награды, Звягинцев призвал президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине. «Я хочу сейчас обратиться к одному человеку. Он не пользуется интернетом, у него нет VPN. Весь мир мечтает только об одном: чтобы по обе стороны линии соприкосновения прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может прекратить эту мясорубку, — это вы, господин президент Российской Федерации. Закончите наконец эту бойню», — сказал режиссер.

Гран-при — второй по значимости приз фестиваля. Золотая пальмовая ветвь в этом году досталась румынскому режиссеру Кристиану Мунджиу за ленту «Фьорд». Звягинцев заявил, что попробует получить для «Минотавра» прокатное удостоверение в России, поскольку ему интересна формулировка отказа. Он также добавил, что «совсем не против» пиратства фильма на родине, поскольку другой возможности показать картину жителям страны нет. «По крайней мере, все те, кто умеют нажать кнопку VPN — они точно увидят, потому что у пиратов эта картина будет», — отметил режиссер.

Ранее фильмы Звягинцева уже получали награды на Каннском фестивале. Так картина «Нелюбовь» удостоилась приза жюри (2017 год), «Левиафан» был отмечен за лучший сценарий (2014), а «Елена» стала обладателем спецприза жюри в программе «Особый взгляд» (2011). Кроме того, работы Звягинцева дважды входили в шорт-лист номинантов на премию «Оскар».

Звягинцев публично осудил вторжение в Украину. На тот момент режиссер находился за границей: после лечения в Германии от тяжелой формы коронавируса он переехал во Францию и остался там жить. В сентябре 2022 года Звягинцев вышел из Союза кинематографистов России, покинул жюри премий «Золотой орел» и «Ника», а также объявил об уходе из российской оскаровской комиссии из-за ее решения не выдвигать фильм от страны на «Оскар».

До войны Звягинцев публично выступал в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России осудили на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, и требовал допустить политика Алексея Навального на выборы президента в 2018 году.

