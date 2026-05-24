Россияне уничтожили ТРЦ «Квадрат» в Киеве: шокирующие кадры

Россияне уничтожили ТРЦ «Квадрат» в Киеве: шокирующие кадры2
- 24.05.2026, 13:33
Как выглядит место удара.
После массированной атаки РФ в Шевченковском районе Киева почти полностью разрушен ТРЦ «Квадрат» и поврежден Лукьяновский рынок. В результате удара вспыхнули масштабные пожары, выгорели торговые павильоны и автомобили, а спасатели несколько часов ликвидировали последствия обстрела. По состоянию на сейчас известно о 21 пострадавшем, среди которых 15-летний парень. Один человек погиб, пишет OBOZ.UA.
Взрывная волна также повредила соседние здания, заведения питания и торговые помещения – коммунальщики уже начали закрывать выбитые витрины OSB-плитами. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.
На обнародованных кадрах видно, что многоэтажное здание ТРЦ претерпело критические разрушения: фасад обгорел, окна полностью выбиты, а внутри уничтожены конструкции. Над зданием поднимается густой дым, а территория вокруг усеяна обломками бетона, стекла и металла.
Также поврежден ресторан McDonald's рядом с местом удара – над входом выбиты стекла, а тротуар засыпан обломками. На другом видео зафиксирован сгоревший легковой автомобиль возле торгового центра.
Серьезным разрушениям подвергся и Лукьяновский рынок. Внутри торговых павильонов произошел пожар: металлические конструкции изуродованы огнем, а сквозь разрушенную крышу пробиваются клубы дыма и солнечный свет. Спасатели работали внутри задымленных помещений, туша очаги возгорания.
Кроме этого, в районе удара повреждены фасады и витрины других зданий. Часть территории огородили сигнальными лентами, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и закрывают выбитые окна.