Кристина Тимановская запускает беговой проект и готовится к чемпионату Европы 1 24.05.2026, 13:57

Белорусская легкоатлетка дала советы тем, кто хочет начать бегать.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая выступает за сборную Польши, завершила полугодовой тренировочный сезон в США и вернулась в Польшу. В эфире «Раніцы с Белсатам» она рассказала, к чему готовилась в США, анонсировала свой тренерский проект, а также дала советы тем, кто хочет начать бегать.

«Хочу с первого старта выполнить норматив на чемпионат Европы»

Кристина Тимановская рассказала, что тренироваться в США ей понравилось – во Флориде, куда она ездила, тепло, за небольшие деньги можно купить абонемент в спортзал со многими удобствами для восстановления после тренировок. Также в Майами было пять разных стадионов, которые доступны для всех. При этом сами тренировки были тяжелыми для нее:

«Мы с тренером моим приняли решение о том, чтобы пропустить зимний сезон и попробовать полностью изменить мой тренировочный план. Все эти пять месяцев я очень много работала над выносливостью и делала очень большие тренировочные объёмы. Вернулась снова к таким дистанциям, как 300 метров, 250 метров, потому что последний раз я такие отрезки бегала года два назад, и два года назад это принесло мне очень хорошие результаты – я побила все свои личные рекорды».

Она отметила, что по возвращении в Польшу выполнила проверочную тренировку, и вышла на результат, который в последний раз ей удалось достигнуть в 2019 году.

В ближайшее время Тимановская выступит на соревнованиях 7 июня в Варшаве.

«Я хочу с первого старта выполнить норматив на чемпионат Европы. Мне очень сильно нужна будет поддержка [болельщиков. – Ред.], потому что я волнуюсь, естественно, так как норматив – это очень близко к моему личному рекорду. Надеюсь, что получится, но если не получится, естественно, буду пробовать это сделать на следующем старте, но хотелось бы на первом старте выполнить норматив, чтобы дальше дошлифовать какие-то моменты и готовится к чемпионату Европы», – сказала спортсменка.

Параллельно Кристина Тимановская продолжает свою тренерскую карьеру.

«Тренером тоже работаю уже очень давно. В ближайшее время запускаю беговой проект онлайн, – поделилась бегунья. – Это тоже была одна из причин, почему я полетела именно в Майами. Мне нужен был красивый стадион, нужны были хорошие кадры для проекта».

Проект может быть запущен уже на следующей неделе. Пользователи смогут получить доступ к тренировкам через телеграм-бот.

Тем временем белорусы могут начать бегать по советам Кристины, которыми она поделилась в эфире «Раніцы с Белсатом».

Прежде всего, начиная бегать, нагрузку нужно повышать постепенно и аккуратно.

«Я знаю таких людей, которые начинают сразу на максимум – их хватает на очень короткий срок», – говорит спортсменка.

Она рекомендует начать бегать по 5-15 минут в день, и сделать тренировки стабильными.

«Обязательно уделять внимание хорошей разминке, и очень важно восстановление. Если человек будет только тренироваться, и не будет восстанавливаться, то через какое-то количество месяцев он просто перетренируется, у него полностью пропадает мотивация и желание вообще что-либо дальше делать», – подчеркивает Кристина Тимановская.

Кроме того, просто бегать недостаточно, важно уделять время силовым тренировкам.

«Тот, кто хочет бегать хорошо, кто хочет бегать полумарафоны и марафоны, обязательно должен делать силовые тренировки, потому что силовые тренировки помогают нам укреплять колени, спину, стопы, и эту часть тренировки желательно вообще не пропускать», – продолжила бегунья.

Сама она призналась, что марафон никогда не бежала, но хотела бы попробовать после завершения спортивной карьеры. При этом среди тех, кого она тренировала, есть люди, которые бежали больше, чем марафон. Спортсменка считает, что это доступно и тем, кому больше 40 лет и есть некоторые проблемы со здоровьем.

«Важно, естественно, делать все с умом: плавно начинать, желательно иметь хороший план тренировочный. Думаю, что лучше всего иметь тренировочный план от хорошего тренера, который очень давно находится в этой сфере. Безусловно, нужно проконсультироваться с врачом, периодически проходить обследования. У меня в том числе есть клиенты, которые приходили ко мне даже в 45+ [лет. – Ред.], и начинали мы просто с силовых тренировок, с похудения, доходили не то, что до марафонов, а доходили до забегов в 100 километров и выше», – рассказала Тимановская.

В завершение она рассказала, что для любого бегуна важна крепкая стопа. Она поделилась упражнением, которое регулярно говорит выполнять ее личный тренер – это подъем на носок на одной ноге. Как выполнить это упражнение, можно посмотреть здесь:

«Таким образом мы укрепляем связку голеностопа, также у нас работает икроножная мышца, и сокращаем риск травм», – заключила Кристина Тимановская.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com