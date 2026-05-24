После удара «Орешника» в Белой Церкви горели… три гаража 24.05.2026, 14:08

Минобороны РФ отчиталось о «поражении всех целей».

В результате очередной российской атаки в ночь на 24 мая на территории Киевской области зафиксированы повреждения жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорания в нескольких районах области.

В Белоцерковском районе, куда РФ била «Орешником», сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

«В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража», - говорится в сообщении.

Кроме того, от российских ударов в Киеве пострадали стадион имени Лобановского, музей Чернобыль, Национальный художественный музей Украины, церковь на Почтовой.

«Все объекты поражены»

Тем временем в Минобороны РФ уже отчитались об «ударе возмездия по военным целям».

«Удар нанесен по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com