24 мая 2026, воскресенье, 14:20
  • 24.05.2026, 14:08
После удара «Орешника» в Белой Церкви горели… три гаража

Минобороны РФ отчиталось о «поражении всех целей».

В результате очередной российской атаки в ночь на 24 мая на территории Киевской области зафиксированы повреждения жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорания в нескольких районах области.

В Белоцерковском районе, куда РФ била «Орешником», сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

«В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража», - говорится в сообщении.

Кроме того, от российских ударов в Киеве пострадали стадион имени Лобановского, музей Чернобыль, Национальный художественный музей Украины, церковь на Почтовой.

«Все объекты поражены»

Тем временем в Минобороны РФ уже отчитались об «ударе возмездия по военным целям».

«Удар нанесен по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении.

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин