На Каннском фестивале показали первый в мире полнометражный фильм, полностью снятый ИИ 5 24.05.2026, 14:52

На Каннском кинофестивале 2026 года состоялась премьера «Hell Grind» («Адская мясорубка») — первого в истории полнометражного художественного фильма, созданного от начала до конца с помощью ИИ. Ленту продолжительностью 95 минут сняли за две недели командой из 15 человек и бюджетом менее $500 тысяч, пишет itc.ua.

Исторический момент

Каннский кинофестиваль 2026 года войдет в историю не только благодаря конкурсной программе. На его полях произошло событие, которое может изменить представление о том, как вообще снимают кино. Компания Higgsfield AI из Сан-Франциско представила экшн-фэнтези продолжительностью 95 минут, где каждый кадр, персонаж и локация сгенерированы искусственным интеллектом.

Никаких актеров перед камерой, никаких съемочных площадок, никакой монтажной — только нейросеть и 15 специалистов по кинопроизводству. 16 мая на закрытом индустриальном мероприятии в Каннах совместно с кинокомпанией Goldfinch показали трейлер, а 21 мая в Cinema Olympia состоялась полноценная премьера фильма.

Казахский режиссер и 16 тысяч клипов

Режиссер Hell Grind — казахский кинематографист Айторе Жолдаскалы, сценарий написан в соавторстве с Адилханом Ержановым — двукратным участником официальной программы Каннского фестиваля. Среди его работ — фильм «Ласковое равнодушие мира» (The Gentle Indifference of the World), участвовавший в секции Un Certain Regard 2018 года.

«Сюжет фильма разворачивается вокруг четверки уличных воров — Роко, Лулу, Джекса и Рейн. Их ограбление идет не по плану, когда Роко случайно активирует древний артефакт, открывающий портал в подземный мир и затягивающий туда Лулу. Далее начинается погоня сквозь тибетский храм и феодальную Японию, а сам Роко постепенно перестает узнавать себя», — пишет портал Promotehorror.

Команда из 15 режиссеров, операторов и монтажеров сгенерировала более 16 000 видеоклипов, чтобы получить 253 финальных шота только для первого эпизода. Весь процесс занял 14 дней. В производстве использовались собственные инструменты платформы: Dreamina-Seedance 2.0, Soul Cinema и Soul Cast.

$500 тысяч против $50 миллионов

Бюджет фильма составил менее $500 тысяч, из которых $400 тысяч ушло исключительно на вычислительные мощности — GPU. По словам генерального директора Higgsfield Алекса Машрабова, по сравнению с традиционной постановкой стоила бы от $50 млн. То есть экономия — около 99%. Машрабов объяснил замысел так:

«Компания хотела проверить, готов ли ИИ к полноценному художественному кино, и доказать, что технология способна убрать бюджетные ограничения, которые сдерживают десятки тысяч творческих людей по всему миру».

До «Hell Grind» Higgsfield уже тестировала технологию на более коротких форматах — 22-минутном пилоте и сериальных проектах Arena Zero и Zephyr, отрабатывая на них постоянство персонажей и нарративную связность.

Канны и ИИ: острая дискуссия

Появление «Hell Grind» на фестивале произошло на фоне давнего спора о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии. Забастовка SAG-AFTRA 2023 года, длившаяся почти четыре месяца, частично была вызвана именно опасениями по поводу использования.

Актриса Деми Мур, которая присутствовала на Каннах, прокомментировала это так: «ИИ никогда не заменит того, откуда на самом деле берется искусство — а оно берется из души».

Трейлер «Hell Grind» уже доступен на YouTube-канале Higgsfield.

