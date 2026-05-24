ВСУ ударили ракетами по месту дислокации батальона «Ахмат» 24.05.2026, 15:45

Под удар попал учебный полигон российских оккупантов в Курской области.

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по месту сосредоточения российских оккупантов на территории Российской Федерации. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась видеозапись успешного поражения вражеского объекта в Курской области.

Атака была снята камерой украинского разведывательного беспилотника, который осуществлял корректировку огня и фиксировал результаты налета.

Судя по обнародованной записи, под точный удар попал учебный полигон (или полевой лагерь) противника. По предварительной информации, в эпицентре поражения оказался личный состав российского специального батальона «Ахмат», который дислоцировался на этой площадке в Курской области.

