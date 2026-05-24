Немец отдал сотни евро за старые белорусские рубли 24.05.2026, 15:50

Мужчина стал жертвой необычной схемы мошенничества.

В немецком Билефельде 23-летний местный житель стал жертвой необычной схемы мошенничества с белорусскими деньгами. Мужчина отдал незнакомцу несколько сотен евро, а взамен получил старые белорусские рубли, которые уже давно выведены из обращения, пишет Onlíner.

Все произошло днем 9 мая. По данным полиции, к прохожему подъехал мужчина на автомобиле и рассказал, что у него якобы не работает банковская карта. Незнакомец попросил помочь — обменять белорусские рубли на евро, чтобы он вместе с семьей смог добраться домой.

Немец поверил и передал несколько сотен евро наличными. Только спустя время он понял, что получил старые белорусские банкноты образца до деноминации 2016 года.

Именно на этом и строится схема обмана. Для людей, которые никогда не сталкивались с белорусскими деньгами, купюры с огромным количеством нулей выглядят как крупная сумма. Однако сейчас такие банкноты не имеют никакой платежной ценности, срок их официального обмена уже закончился.

В Германии подобные случаи происходят не впервые. Мошенники периодически используют старые белорусские деньги для обмана людей, которые не знают о проведенной в Беларуси деноминации.

