В МИД Венгрии осудили российские удары по Киеву 24.05.2026, 15:54

Орбан выразила солидарность с украинским народом.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом на фоне массированной атаки России в воскресенье.

Об этом она заявила на платформе X.

Орбан назвала жестокой ночную атаку России на столицу Украины, подчеркнув недопустимость ударов по гражданским объектам.

«Жестокое ночное нападение России на Киев – это еще одно ужасное напоминание о человеческих жертвах этой войны. Гражданское население никогда не должно просыпаться под звуки ракет, дронов и взрывов, боясь за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, погибшие и раненые невинные люди – это недопустимо», – написала глава МИД Венгрии.

Как подчеркнула чиновница, Будапешт решительно осуждает эти удары России и выражает солидарность с жертвами атак и народом Украины.

