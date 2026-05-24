Volkswagen представил недорогой электрокар с большим багажником
- 24.05.2026, 15:59
Новый ID.Unyx 07 оснащен панорамной крышей и парковочным автопилотом.
Новый Volkswagen ID.Unyx 07 поступает в продажу. Доступный электрокар имеет большой багажник, а его запас хода составляет 558 км.
Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 начали продавать в Китае по цене от $16 200. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Именно в Китае на совместном предприятии с Xpeng производят новый Volkswagen ID.Unyx 07. Это представитель нового семейства недорогих моделей.
Лифтбек с виду очень напоминает знакомый украинцам электрокроссовер VW ID.Unyx. У него раскосые фары, изогнутый капот и рельефные боковины. Авто имеет пластиковый обвес и увеличенный клиренс.
Впрочем, платформа Volkswagen ID.Unyx 07 иная — это первая модель на новой электрической архитектуре СЕА.
Габариты Volkswagen ID.Unyx 07 2026:
длина — 4853 мм;
ширина — 1852 мм;
высота — 1566 мм;
колесная база — 2826 мм.
В салоне на передней панели установлено три экрана, также есть проекция на лобовое стекло. Объем багажника составляет 711-1580 л.
Новый Volkswagen ID.Unyx 07 довольно богато оснащен — в «базе» есть матричные фары, 19-дюймовые диски, панорамная крыша, акустика с 12 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.
Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 дебютировал в 231-сильной заднеприводной версии с батареей емкостью 60 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч, а запас хода составляет 558 км.